Uwaga na emocje do ostatnich sekund. W sobotę rusza walka o brąz!

W ostatnich miesiącach pojedynki na linii Ostrów Wielkopolski - Gdańsk na superligowym gruncie są bardzo zacięte. Wspomniane ćwierćfinały można było oglądać z wypiekami na twarzy. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były trzy pojedynki. Każdy miał swoją dramaturgię. Rebud KPR Ostrovia wygrała 2:1, aby później sięgnąć po historyczny medal.

Początek tego sezonu pokazał medalowe aspiracje obu ekip. W meczu inaugurującym PGE Wybrzeże wygrało u siebie po rzutach karnych. W rewanżu górą była ekipa Kima Rasmussena, która wygrała jedną bramką - 28:27. Pod koniec stycznia z kolei to drużyna z Gdańska zaliczyła wysokie, bo aż dziesięciobramkowe zwycięstwo w Pucharze Polski.

Drużyna z Ostrowa była jednak skuteczniejsza na finiszu sezonu zasadniczego i zajęła trzecie miejsce, które teraz daje jej atut własnego boiska w pierwszym i ewentualnie trzecim meczu. Znów pewna jest zacięta rywalizacja między tymi stronami.

Jest też jednak obarczona kilkoma pytaniami, związanymi ze sprawami zdrowotnymi. W półfinałowych starciach z Industrią Kielce w zespole z Ostrowa Wielkopolskiego zabrakło m.in. Kamila Adamskiego. W drużynie z Gdańska, w rewanżowym pojedynku z ORLEN Wisłą w Płocku nie było kontuzjowanego Mateusza Zembrzyckiego, który opuścił również dwumecz Polski z Austrią w ramach eliminacji mistrzostw świata.

Sztaby medyczne oby ekip zapewne zrobiły wszystko, aby ci gracze zostali przywróceni do pełni sprawności. Dla Ostrovii szczególnie ważny będzie Kamil Adamski, który sezon zaczął z problemami zdrowotnymi, ale z miesiąca na miesiąc przypominał zawodnika, który w poprzednim roku zapracował na miano Gladiatora Sezonu. W tym również otrzymał nominację w tej kategorii. W dotychczasowych spotkaniach zdobył 137 bramek, co daje mu piąte miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych. Tej z dużą przewagą - 171 trafień przewodzi Mikołaj Czapliński. Lewoskrzydłowy może być już pewny korony króla strzelców. Formę strzelecką potwierdził w pierwszym, wyjazdowym meczu z Austrią, gdzie rzucił osiem goli.

Najbliższe pojedynki na pewno będą prowadzone w szybkim tempie, bo obie drużyny potrafią mocno grać w obronie i szybko biegać do kontrataków.

- W meczach z Kielcami nasza drużyna pokazała duży charakter. Nie mieliśmy kilku zawodników, ale walczyliśmy do ostatniej minuty. Bez względu na okoliczności, pokazaliśmy ducha zespołu. Takiej postawy potrzebujemy w starciach z Gdańskiem. Musimy być zdyscyplinowani w naszych poczynaniach. Mecze o brąz elektryzują. Jesteśmy gotowi, żeby wygrać tę walkę - przekonuje Kim Rasmussen, trener Rebud KPR-u Ostrovii.

Podobna atmosfera panuje w Gdańsku, który wyrzucił już z pamięci nieudane pojedynki z ORLEN Wisłą. Wybrzeże zameldowało się w najlepszej czwórce po raz pierwszy od 25 lat. Wówczas sięgnęło po tytuł.

Nasze ambicje sięgają wyżej niż miejsce w czwórce. Musimy tak patrzeć. Przyszedłem tutaj, aby grać o medal. Chcę pomóc chłopakom. Naszym celem jest gra w Europie

Pierwszy mecz o brąz odbędzie się w sobotę, 23 maja o godz. 15:00 w Ostrowie Wielkopolskim. Transmisja spotkania w Polsat Sport 3.





