Materiał ten w unikalny sposób pokazuje, z czym wiąże się praca sędziego piłki ręcznej i jak ogromna presja towarzyszy im na parkiecie. Dzięki mikroportom, w które wyposażeni byli arbitrzy, widzowie po raz pierwszy mogą usłyszeć, jak wygląda komunikacja sędziów między sobą, z zawodnikami oraz ze stolikiem sędziowskim w trakcie tak dynamicznego i pełnego emocji spotkania.

Bohaterami materiału jest para międzynarodowa - Jakub Rawicki i Michał Fabryczny - jedni z najbardziej doświadczonych polskich sędziów, regularnie prowadzący mecze na najwyższym europejskim poziomie. Kamera towarzyszy im od odprawy przedmeczowej, przez inspekcję boiska, aż po kluczowe momenty na parkiecie.

Bardzo się cieszę, że kibice mogą zobaczyć ten fragment naszej pracy, którego na co dzień nie widać w transmisji. To wyjątkowa okazja, by zajrzeć za kulisy pracy sędziów i zobaczyć, jak ogromna odpowiedzialność, presja i emocje towarzyszą nam w każdym meczu. Sędziowanie to nie tylko przepisy - to błyskawiczne decyzje, panowanie nad emocjami, odporność psychiczna i pełne skupienie, nawet wtedy, gdy wokół wrze - mówi Joanna Brehmer, Przewodnicząca Kolegium Sędziów ZPRP.

Jestem pełna podziwu i uznania dla naszych sędziów - za ich determinację, odwagę i profesjonalizm w najtrudniejszych momentach. To ludzie, którzy każdego dnia pokazują, że potrafią zachować spokój i klasę tam, gdzie inni widzą tylko chaos. Każde spotkanie to walka z czasem, emocjami i własnymi słabościami - i właśnie ta walka buduje naszą siłę - dodaje Joanna Brehmer.

Produkcja "Sędziowie - BEZ FILTRA" to jeden z elementów długofalowej akcji "Szacunek Do Samego Końca", w której Superliga wraz z partnerami promuje wartości fair play oraz szacunek dla każdego uczestnika sportowego widowiska - od zawodników, przez trenerów i kibiców, aż po sędziów.

Mam nadzieję, że ten materiał pozwoli kibicom zobaczyć, jak wymagająca i jak piękna jest ta rola. To nieustanna nauka, samodoskonalenie i pasja, która nas napędza. Bo sędziowanie to nie tylko zawód - to misja. A my każdego dnia walczymy o to, by wykonywać ją z pełnym zaangażowaniem, sprawiedliwością i szacunkiem dla gry -podsumowuje Przewodnicząca Kolegium Sędziów ZPRP.

Materiał wideo można obejrzeć na oficjalnym kanale YouTube Superligi:

