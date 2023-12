To już oficjalne, były selekcjoner wraca do Polski. Przyjedzie jeszcze w tym tygodniu

Polskie piłkarki ręczne pod wodzą Kima Rasmussena dwukrotnie grały w półfinałach mistrzostw świata. Duński selekcjoner przygodę z naszą reprezentacją zakończył już ładnych kilka lat temu, a od tamtej pory dodał do swojego CV kilka wartościowych wpisów. Po latach powraca do naszego kraju, choć w innej roli - Arged Rebud KPR Ostrovia ogłosił, że przejmie on stery w jedenastej drużynie tabeli męskiej ORLEN Superligi.