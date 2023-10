To byłby prawdziwy hit. Były trener kadry może wrócić do pracy

Poprzedni sezon w Gdańsku był bardzo udany, a duet trenerski Jurkiewicz - Bonisławski zebrał sporo pozytywnych, w pełni zasłużonych, opinii. I choć w przerwie między sezonami nie doszło do kadrowej rewolucji, z graczy stanowiących o sile drużyny ubyli tylko bramkarz Miłosz Wałach i skrzydłowy Mateusz Kosmala , to jednak poziom gry zespołu znacząco się obniżył.

Eksperci wskazują, że największy wpływ na to ma postawa gdańskiej bramki, ponieważ zmiennicy Wałacha spisują się znacznie poniżej oczekiwań i kompletnie nie są w stanie zastąpić zawodnika, który wrócił do Kielc po dwuletnim wypożyczeniu .

Wielki powrót selekcjonera Polaków? To byłby hit

Słabe wyniku Wybrzeża sprawiają, że Jurkiewicz i Bonisławski nie mogą być pewni swojej posady. Jak informuje Wojciech Osiński z "Przeglądu Sportowego" poważnym kandydatem do ich zastąpienia jest były selekcjoner reprezentacji Polski Patryk Rombel !

Jego powrót do Orlen Superligi byłby wielkim hitem. Trener, który ma sporo do udowodnienia po nieudanych dla Polski mistrzostwach świata, które nasz kraj organizował wspólnie ze Szwecją, w przeszłości pracował między innymi w MMTS-ie Kwidzyn. Doskonale zna naszą ligę i młodych zawodników, na których chcą stawiać w Gdańsku. Z pewnością chciałby też udowodnić, że nieudane mistrzostwa nie definiują go jako szkoleniowca.