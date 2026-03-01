Sześć czerwonych kartek w Płocku. Rzuty karne rozstrzygnęły "Świętą Wojnę"

W czwartek Industria Kielce wygrała w Berlinie z mistrzem Niemiec, Orlen Wisła Płock był o krok od pokonania obrońcy trofeum w Lidze Mistrzów i aktualnego lidera Bundesligi SC Magdeburg. Choć ostatecznie zremisowała, jako pierwsza zabrała punkty "Gladiatorom" w tym sezonie w rozgrywkach dla europejskiej elity. To wystarczyło, by już na dwie kolejki przed końcem zapewnić sobie trzecie miejsce w grupie - i prawo do rewanżu w 1/8 finału w swojej hali.

Industria, mimo sensacyjnego zwycięstwa z Füchse, o ten przywilej będzie musiała się bić do końca: w najbliższą środę ze Sportingiem Lizbona w Kielcach, później 12 marca w Trondheim z Kolstad. I patrząc na realia, ten mecz z mistrzem Portugalii... był dla niej ważniejszy od "Świętej Wojny". W Płocku decydowało się bowiem pierwsze miejsce po fazie zasadniczej, ale to dopiero play-off wyłoni mistrza kraju.

Tyle że w październiku w Kielcach "Nafciarze" wygrali aż 32:27. Dzisiaj Industria sama musiałaby wygrać pięcioma bramkami, by wyrównać bilans. Wydawało się to nierealne, zwłaszcza po kontuzji Alexa Dujszebajewa, który po urazie mięśnia dwugłowego uda w Berlinie, wypadł na zapewne dwa miesiące. I chyba ojciec lidera Industrii Tałant doszedł do podobnego wniosku, bo postanowił zostawić w Kielcach Klemena Ferlina i Dylana Nahiego, a kontuzjowany jest Piotr Jędraszczyk. Stąd zaledwie 13 zawodników w protokole.

A na samym początku wypadł kolejny istotny zawodnik.

Orlen Superliga. Mistrz kontra wicemistrz w hali w Płocku. Sporo kar na początku. Inicjatywa Industrii

Sędziowie Michał i Robert Orzechowie z pierwszą karą poczekali do 5. minuty - Theo Monar za ostro potraktował Abela Serdio, wyleciał z boiska. Za moment po drugiej stronie boiska Przemysław Krajewski długo trzymał w pół Michała Olejniczaka, jeszcze mu się upiekło. Ale za moment już przesadził przy Arciomie Karalioku - tym razem wykluczenie było oczywiste. Podobnie jak 15 sekund później, gdy Kirył Samoiła trafił ręką w twarz Aleksa Vlaha.

Arciom Karaliok i Melvyn Richardson Paweł Piotrowski/400mm.pl Newspix.pl

Ten początek był, dość niespodziewanie, lepszy dla Industrii - odskoczyła na dwie bramki. W 9. minucie wszystko się jednak gościom skomplikowało. Szita rzucił z drugiej linii, gdy był już w powietrzu, lekko pchnął go Michał Olejniczak. Sytuacja, jakich w piłce ręcznej wiele. Węgier trafił, ale też poleciał w bok, spadł na plecy. I zwijał się z bólu, lewym łokciem uderzył w parkiet. Sędziowie obejrzeli powtórkę - i wykluczyli reprezentanta Polski do końca spotkania, pokazali mu czerwoną kartkę.

To dla Kielc oznaczało nie tylko problem związany ze stratą ważnego obrońcy, ale i dodatkowy kłopot z wypełnianiem przepisu o obecności dwóch Polaków na parkiecie. Szybko na boisko musiał wejść Szymon Sićko, przynajmniej do ofensywy.

Na całe szczęście dla jakości tego widowiska, do końca pierwszej połowy było już dość spokojnie. Kielczanie kilkakrotnie odskakiwali na dwie bramki, Wisła wyrównywała. Dobre fragmenty notowali obaj bramkarze: Torbjorn Bergerud i Adam Morawski, zwłaszcza ten drugi. Tuż po sobie obronił rzuty z sześciu metrów Abela Serdio i Mitji Janca. Inna sprawa, że w ataku "Nafciarze" i Industria grali znacznie gorzej niż w czwartkowych starciach w Lidze Mistrzów.

Do szatni obie ekipy schodziły przy remisie (13:13), atutem Industrii było to, że na kilka sekund przed końcem drugą już karę w meczu "wyłapał" Kirył Samoiła. A to Kielczanie też wznawiali grę po przerwie.

Michał Olejniczak i Arciom Karaliok powstrzymują Gergo Fazekasa Szymon Łabiński PAP

Wydawało się, że dość mocno ograniczony kadrowo skład gości zacznie jednak fizycznie odstawać od pełnego zestawienia "Nafciarzy", wśród których brakowało tylko Dawida Dawydzika. Tyle że to Kielczanie prowadzili, po trafieniu Piotra Jarosiewicza 19:17 (38. minuta). I dość dobrze mijali środek obrony Wisły.

Ważny był pierwszy rzut karny dla Industrii w tym spotkaniu - Bergerud wygrał to starcie z Jarosiewiczem, który przecież znakomicie trafiał z siedmiu metrów w Lidze Mistrzów. To nakręciło Norwega.

Industria pogubiła się w 49. minucie, a prowadziła wtedy 22:21. Marcel Sroczyk dostał karę, wcześniej wykluczony został Karaliok. Goście mieli piłkę, dwa razy ją zgubili, a Lovro Mihić i Michał Daszek trafiali do pustej bramki. Z drugiej jednak strony, tym razem perfekcyjnie z karnych trafiał już Jarosiewicz. I wciąż nie sposób było wskazać zwycięzcę.

W 51. minucie sędziowie znów musieli interweniować - Karaliok i Samoiła szarpali się przed linią sześciu metrów, Białorusin został nawet bez koszulki. Dwie kary dwóch minut - taki był werdykt. A dla obu były to trzecie wykluczenia, to oznaczało następne czerwone kartki.

W 53. minucie, po przechwycie i kontrze, Jarosiewicz trafił na 26:24 dla Kielc, ale nie minęło 20 sekund, a... z boiska wyleciał z czerwoną kartką Monar. Też dostał trzecią karę. Kielczanie stracili kolejnego podstawowego defensora. I drugiego obrotowego.

Gdy zaczynało się ostatnie pięć minut, Industria prowadziła 27:26, ale grała w osłabieniu. Dwa razy kapitalnymi interwencjami popisał się Morawski, niegdyś zawodnik Orlenu Wisły.

Tyle że Kielczanie pogubili się, szalał w końcu w ataku mistrzów Polski ten, który zawodził przed przerwą: Mitja Janc. A ofensywa Industrii, bez klasycznego obrotowego, za to z Maquedą, miała sporo wad. Tyle że gości ratował "Loczek" - Morawski wchodził na szczyt swoich możliwości. Na 70 sekund przed końcem Kounkoud dał Industrii prowadzenie - 28:27. Piłkę mieli "Nafciarze", Sabate czekał z czasem. A Morawski popisał się kolejną interwencją, Industria ruszyła z kontrą.

Daniel Dujszebajew kompletnie się pogubił, chciał wymusić faul, sędziowie orzekli, że naruszył pole bramkowe. I dość nieoczekiwanie Wisła znów stanęła przed szansą, miała na to 20 sekund. Po czasie dla Sabate.

Z piłką ruszył Fazekas, został znokautowany, brutalnie, przez Maquedę. VAR dał sędziom podpowiedź - czerwona kartka dla Hiszpana.I karny dla Orlenu Wisły. Richardson wytrzymał presję, pokonał Bekira Cordaliję.

To zaś oznaczało remis, choć i tak trzeba było wyłonić triumfatora. W rzutach karnych. Lepiej egzekwowali je Płocczanie, choć to Kielce miały już wszystko w swoich rękach. W czwartej serii pomylił się Krajewski - trafił w twarz Bekira Cordaliję. Jako szósty zobaczył czerwoną kartkę. Tyle że później Bergerud obronił rzuty Łukasza Rogulskiego i Daniela Dujszebajewa.

Do play-off z pierwszej pozycji przystąpi Orlen Wisła.

Dokładny zapis relacji na żywo z meczu Orlen Wisłą Płock - Industria Kielce można znaleźć tutaj.

Orlen Superliga. 21. kolejka

Orlen Wisła Płock - Industria Kielce 28:28 (13:13). Rzuty karne: 4:3

Rzuty karne: 1:0 Richardson, 1:1 Jarosiewicz, 2:1 Daszek, 2:2 Vlah, 3:2 Kosorotow, 3:3 Sićko, (3:3) Krajewski (Cordalija obronił), (3:3) Rogulski (Bergerud obronił), 4:3 Fazekas, (4:3) D. Dujszebajew (Bergerud obronił)

Orlen Wisła: Bergerud, Borucki - Sroczyk 1, Richardson 9 (7/7 z karnych), Daszek 3 (1/1), Szita 3, Fazekas 5 (1/1), Krajewski 2 (0/1), Kosorotow 3 (1/1), Zarabec 1, Janc 4, Mihić 1, Susnja, Serdio.

Kary: 16 minut. Rzuty karne: 10/11.

Industria: Morawski, Cordalija - Vlah 6 (1/1), Latosiński 2, Jarosiewicz 9 (5/6), Maqueda 2, Sićko 4 (1/1), Kounkoud 2, D. Dujszebajew 1 (0/1), Karaliok 1, Rogulski 1 (0/1), Monar 3.

Kary: 20 minut. Rzuty karne: 7/10.

Czerwone kartki: Olejniczak (faul), Samoiła (trzy kary), Karaliok (trzy kary), Nahi (trzy kary), Maqueda (faul), Krajewski (rzut w twarz bramkarza).

Tałant Dujszebajew FILIP SINGER PAP/EPA

