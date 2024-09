Szalony mecz i sensacja w Lubinie. Trzy serie rzutów karnych

Ten mecz można podzielić na kilka części. W pierwszej połowie, w wielu momentach, to my przeważaliśmy. Po przerwie Piotrków wyszedł na czterobramkowe prowadzenie. Tak było w 50. minucie. My mieliśmy problemy ze zdobywaniem goli. Zmarnowaliśmy sporo stuprocentowych sytuacji. Chwała nam, że potrafiliśmy wyjść z tego jeszcze na prowadzenie. Mogliśmy dorzucić na plus dwa, jednak zmarnowałem sytuację. W samej końcówce spotkanie uratował nam Patryk Małecki. On zaliczył kluczową interwencję w regulaminowym czasie, ale też odbił dwa karne

~ tłumaczył Hubert Kornecki, rozgrywający Śląska.