System Wideo Replay wkracza do ORLEN Superligi

- Decyzja o wprowadzeniu systemu powtórek (VR) do rozgrywek ORLEN Superligi jest odpowiedzią na globalne trendy w sporcie i stanowi kolejny krok w profesjonalizacji piłki ręcznej w Polsce. To naturalny krok w rozwoju. Praca nad wysokim poziomem prowadzenia zawodów przez arbitrów to ważny obszar zarówno dla Superligi sp. z o.o. jak i Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Dotyczy to zarówno obszarów szkoleniowych, jak i nowych rozwiązań technologicznych - mówi Komisarz ORLEN Superligi, Piotr Łebek.