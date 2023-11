Świetny występ skrzydłowego pokrzyżował plany byłego selekcjonera. Faworyci wywiązali się z zadania

Do bardzo ważnego dla układu tabeli spotkania doszło w Święto Niepodległości. Energa MKS Kalisz pokonała przed własną publicznością Piotrkowianina Piotrków Trybunalski 30:27, dzięki czemu awansowała na dziewiąte miejsce, a do swojego rywala traci tylko punkt. Początek meczu należał do przyjezdnych, którzy prowadzili po dziesięciu minutach 7:4. Następnie gospodarze poprawili skuteczność, zbudowali przewagę i dowieźli ją do końca. Udany powrót do kraju po greckiej przygodzie w AEK Ateny zaliczył Krzysztof Komarzewski. Nowy prawoskrzydłowy kaliskiej drużyny zdobył pięć bramek. W tym spotkaniu doszło również do kuriozalnej sytuacji. W końcówce pierwszej części gospodarze przez kilka sekund... grali w ośmiu. Stan liczebny szybko wyrównał się, ale cała sytuacja umknęła sędziom oraz delegatowi. Energa MKS powinna zostać ukarana dwuminutowym wykluczeniem za błąd zmiany.