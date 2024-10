"Święta Wojna" zakończona wielką awanturą. Industria i Wisła wydały wspólne oświadczenie

ORLEN Superliga. Wisła i Industria reagują na awanturę po "Świętej Wojnie"

Gdy wybrzmiała końcowa syrena doszło bowiem do wielkiej awantury z udziałem nie tylko graczy, ale i trenerów - Tałanta Dujszebajewa i Xaviego Sabate, którzy oskarżyli się wzajemnie o, delikatnie rzecz ujmując, karygodne zachowania . Sprawą zajął się ostatecznie komisarz ligi , a kilka dni później obie ekipy postanowiły wydać wspólne oświadczenie.

"Mecz (...) wzbudził ogromne emocje. Powinny być one domeną piłki ręcznej, zwłaszcza kiedy grają ze sobą tak znakomite drużyny. Niestety, tym razem dyskutujemy nie o samym sporcie i o meczu, ale również po jego zakończeniu o pozameczowych wydarzeniach, co skutkuje również do dziś trwającą dyskusją medialną, niekorzystną dla naszej dyscypliny" - stwierdzono na wstępie.