Superliga sprzedała audiowizualne prawa bukmacherskie/

Prawa licencyjne od Superligi sp. z o.o. zakupiła firma Sportfive Global Media, która nabyła prawa do wyświetlania oraz udostępniania transmisji z meczów ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet dla podmiotów z branży bukmacherskiej. Sportfive Global Media zakupił prawa do dystrybucji transmisji zarówno w Polsce jak i za granicą do 30 czerwca 2028 roku. W ramach zakupionego pakietu, Sportfive Global Media nabył również prawo do rozpowszechniania i wykorzystywania przez bukmacherów rozbudowanych statystyk meczowych.

W ramach licencji, bukmacherzy, którzy zakupili prawa do transmisji meczów ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet, mogą dystrybuować sygnał telewizyjny na ściśle określonych zasadach. To między innymi prowadzenie transmisji w swoich aplikacjach mobilnych, stronach internetowych oraz na ekranach TV w punktach stacjonarnych. Firmy bukmacherskie, które zakupiły pakiet, mogą transmitować wszystkie spotkania najwyższego szczebla rozgrywek mężczyzn i kobiet - zarówno te produkowane przez Telewizję Polsat oraz internetową telewizję Emocje.TV. To łącznie około 350 meczów w ORLEN Superlidze i ORLEN Superlidze Kobiet w każdym sezonie.

Prawa bukmacherskie to jeden z elementów scentralizowanych praw mediowych, które Superliga sp. z o.o., sprzedała w ostatnim czasie. Prawa do produkcji i transmisji najciekawszych spotkań ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet nabyła Telewizja Polsat, która będzie pokazywać mecze najwyższego szczebla rozgrywek piłki ręcznej do 2030 roku. Sportowe kanały Telewizji Polsat pokazują obecnie "na żywo" 2 spotkania z każdej serii ORLEN Superligi oraz minimum połowę spotkań fazy play-off (łącznie min. 60 meczów w sezonie) oraz 1 spotkanie z każdej serii ORLEN Superligi Kobiet (min. 28 spotkań w sezonie). Pozostałe około 200 spotkań obu lig transmituje internetowa telewizja Emocje.TV, która nabyła prawa do produkcji i transmisji meczów do końca sezonu 2023/2024.

- W trakcie pandemii po raz pierwszy doprowadziliśmy do realizacji transmisji ze wszystkich meczów z rozgrywek, którymi zarządza Superliga sp. z o.o.. Następnie, podchodząc do sprzedaży praw mediowych, przygotowaliśmy kilka pakietów, w ramach których nie tylko znalazł się pakiet Głównego Nadawcy, ale również szereg mniejszych w ramach tzw. praw zachowanych. Tych obszarów Spółka wcześniej nie komercjalizowała lub robiła to w ograniczonym zakresie. Jednym z takich pakietów są audiowizualne prawa bukmacherskie. Bardzo się cieszę, że ten pakiet znalazł nabywcę. To kolejny obszar z którego generujemy wartościowe przychody, które zasilają budżety klubów i pomogą rozwijać nasze ligi - mówi Piotr Należyty, Prezes Superligi sp. z o.o.

ORLEN Superliga: Energa Wybrzeże Gdańsk - Corotop Gwardia Opole 27:26. Skrót meczu / Polsat Sport / Polsat Sport