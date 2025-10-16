Superliga przedłuża ważną współpracę. Umowa na dwa sezony

Umowa została zawarta na okres dwóch sezonów - 2025/2026 oraz 2026/2027. W ramach nowego kontraktu, Nata Aqua Minerale nadal będzie obecna podczas wszystkich meczów ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet. Logotyp marki pojawi się m.in. na bandach LED, ściankach do wywiadów, w mediach digitalowych oraz podczas transmisji meczów w sportowych kanałach Telewizji Polsat.

Spotkanie z Superligą, które nastąpiło po wielu latach naszej nieobecności w piłce ręcznej, nie tylko dało nam nową szansę na zaprezentowanie swojej marki, ale również ogromną satysfakcję. Gramy z najlepszymi nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Ta współpraca to nie tylko wielkie wyzwanie, ale jednocześnie wielka pomoc marketingowa, która pozwala nam pokazać wodę Natę jako wodę bardzo dobrą, bardzo zdrową i wspierającą wysiłek sportowca. To wszystko daje gwarancję, że partnerem Superligi jest partner odpowiedzialny za najlepszą jakość - mówi Jan Zarębski, Prezes Nata Aqua Minerale.

Jednym z elementów współpracy jest dostarczenie klubom ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet produktów Nata Aqua Minerale. Od początku trwania umowy, zawodniczki i zawodnicy wypili łącznie aż 418 446 litrów wody najwyższej jakości podczas rozgrywek oraz w procesie regeneracji po spotkaniach.

Ogromnie cieszy mnie przedłużenie współpracy z Nata Aqua Minerale. To partner, który wnosi realną wartość do naszej ligi - dostarczając między innymi zawodniczkom i zawodnikom wodę najwyższej jakości, bogatą w odpowiednie minerały, niezbędne w sporcie, jak i w codziennym funkcjonowaniu. Sportowcy podkreślają, jak bardzo cenią sobie ten produkt, a dla nas to najlepszy dowód, że wspólnie tworzymy środowisko sprzyjające osiąganiu kolejnych sukcesów. Z takim partnerem możemy rozwijać Superligę jeszcze skuteczniej - podkreśla Piotr Należyty, Prezes Superligi sp. z o.o.

