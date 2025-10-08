Superliga kontynuuje kluczową współpracę. "Fundamenty pod rozwój ligi"

Na mocy nowej umowy, firma WERON nabyła szereg świadczeń marketingowych. Jej obecność będzie widoczna podczas wszystkich meczów ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet w sezonach 2025/2026 i 2026/2027 - zarówno na bandach LED, w kanałach digitalowych lig i klubów, jak i w transmisjach meczowych na antenach sportowych Telewizji Polsat. Marka nabyła również prawa do tytułów Oficjalnego Partnera i Oficjalnego Produktu Superligi oraz Superligi Kobiet. Dodatkowo, naklejka WERON pojawi się na parkietach podczas telewizyjnych meczów ORLEN Superligi Kobiet.

- WERON i Superliga kontynuują współpracę i to dla mnie osobiście jedna z najważniejszych oraz najbardziej pozytywnych informacji biznesowych w tym roku. Decyzja o dalszej współpracy była naturalna - przede wszystkim ze względu na znakomite relacje z zawodniczkami, zawodnikami oraz trenerami, bo to właśnie oni są w centrum tego projektu, a ich rozwój sportowy i rozwój klubów to nasz wspólny cel. W ostatnich latach Superliga zrobiła ogromny krok naprzód i cieszymy się, że mogliśmy dołożyć do tego swoją cegiełkę, wspierając kluby w obszarze regeneracji, budowy zaplecza odnowy biologicznej oraz przede wszystkim wprowadzenia standardów bezpiecznej suplementacji - mówi Bartosz Weron, założyciel i CEO firmy WERON.

Podobnie jak w poprzednich latach, istotnym elementem współpracy z firmą WERON pozostają działania o charakterze edukacyjnym. W ramach partnerstwa realizowany będzie cykl szkoleń suplementacyjnych skierowanych do zawodników ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet. Ich celem jest popularyzacja świadomej i bezpiecznej suplementacji oraz właściwej regeneracji, stanowiących fundament profesjonalnego przygotowania sportowego. Przewidziano również działania skierowane do kibiców - dzięki specjalnej ekspozycji digital możliwe będzie jeszcze szersze dotarcie do fanów piłki ręcznej w nowoczesny i angażujący sposób.

Bardzo cieszymy się, że WERON pozostaje z nami na kolejne sezony. To partner, który od lat wspiera nasze rozgrywki i dba o zdrowie zawodników oraz zawodniczek, dostarczając im najwyższej jakości rozwiązań w zakresie suplementacji, regeneracji oraz odnowy biologicznej. Co ważne, nowa umowa jest jeszcze bardziej korzystna dla klubów, co dodatkowo wzmacnia ich potencjał rozwoju. Współpraca z marką o tak dużym doświadczeniu i renomie jest dla nas gwarancją profesjonalizmu. Razem tworzymy solidne fundamenty pod rozwój ligi, która jednoczy tysiące kibiców w całej Polsce

W ramach nowej umowy oficjalnym produktem Superligi został dedykowany żel energetyczny Race Fuel Dual Source 1:0,8 marki NAMEDSPORT>. Dostępny w trzech wariantach smakowych, został stworzony z myślą o potrzebach sportowców i stanie się integralnym elementem rozgrywek ligowych.

- Dziękuję wszystkim zawodnikom, trenerom i osobom zaangażowanym, bo Superliga to wspólne dzieło, którego celem jest nie tylko podnoszenie poziomu ligi, ale również pozytywny wpływ na rozwój przyszłych reprezentacji narodowych. Dlatego razem z Zarządem Superligi zdecydowaliśmy o kontynuacji współpracy, a tym razem poszliśmy krok dalej - wspólnie z NAMEDSPORT> przygotowaliśmy dedykowany produkt Superligi, stworzony specjalnie z myślą o zawodowej lidze piłki ręcznej. Mogę zapewnić, że nie poprzestaniemy na samych produktach, bo planujemy cykl praktycznych warsztatów w klubach, podczas których będziemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem, a bezpośrednia praca z drużynami pozostaje fundamentem naszej współpracy z Superligą - dodaje Bartosz Weron.