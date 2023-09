Starcie rewelacji poprzedniego sezonu. Puławy znów bez "Dzidziusia"

To jedno spotkanie i nie ma co dramatyzować. Wnioski zostały wyciągnięte. Musimy zadbać o detale, one tworzą obraz całości. Tych malutkich błędów było ciut za dużo. W Lidze Mistrzów to nie przejdzie, nie ma szans na momenty zawahania. Najlepszym określeniem na mecz z Aalborgiem będzie “zimny prysznic"

~ przyznał Krzysztof Lijewski, drugi trener Industrii Kielce.