Starcie mistrza z brązowym medalistą hitem 20. serii

W poprzednim sezonie Ostrovia sięgnęła po historyczny brązowy medal i zagrała w Lidze Europejskiej. W tym roku chce powtórzyć ten wyczyn. Po ostatnim zwycięstwie w Lubinie awansowała na trzecie miejsce. Orlen Wisła kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. W czwartek zaliczyła udane wznowienie zmagań w Lidze Mistrzów. Wygrała w Bitoli i jest już o krok od zapewnienia sobie awansu do fazy play-off ze świetnej trzeciej lokaty. Teraz mistrz Polski przyjeżdża na teren zespołu, który dobrze poznała podczas przerwy na mistrzostwa Europy. Obie drużyny, mając ograniczone kadry, przez kilka dni trenowały wspólnie.

- Wyjazdy do Ostrowa to zawsze ogromne wyzwanie, bo tamtejsi kibice potrafią stworzyć niesamowitą presję. Jako drużyna jedziemy tam jednak z jednym celem. Chcemy pokazać naszą siłę i przywieźć komplet punktów do Płocka. Skupiamy się na każdym detalu i zostawimy serce na parkiecie, by zrealizować nasz plan. Mamy nadzieję na czystą grę, mnóstwo widowiskowych bramek i niesamowitą atmosferę na trybunach - mówi Siergiej Kosorotow, rozgrywający Orlen Wisły.

Również po niespełna 48 godzinach od spotkania w Lidze Mistrzów do gry przystąpi Industria Kielce. Podopieczni Tałanta Dujszebajewa nie musieli jednak podróżować. Po zwycięstwie z One Veszprem, w sobotę zmierzą się u siebie z ostatnim Zagłębiem Lubin.

W Legionowie walczący o czołową ósemkę Zepter KPR podejmie bijącego się o utrzymanie Piotrkowianina Piotrków Trybunalski. Drużynę z województwa łódzkiego poprowadzi Stanisław Makowiejew. Doświadczony rozgrywający zastąpi chorego Vita Telekiego.

- Jedziemy po trzy punkty. Gramy dobrze, zdobywamy dużo bramek, ale też zbyt wiele dajemy sobie rzucać. Bardzo chcielibyśmy się zrewanżować rywalowi za porażkę sprzed kilku miesięcy. Przed nami teraz ważne mecze i zrobimy wszystko, aby punktować - wyjaśnia Patryk Grzesik, rozgrywający Piotrkowianina.

O przerwanie serii porażek zagrają Lotto Puławy, które przed własną publicznością zmierzą się z Energą Bank PBS MTTS-em Kwidzyn.

W niedzielę emocji nie zabraknie w Kaliszu. Podbudowany ostatnim wysokim zwycięstwem w Gdańsku, Netland MKS zagra z Corotop Gwardią Opole. Podopieczni Bartosza Jureckiego również zanotowali ostatnio wygraną i oddalili się od strefy spadkowej. Obie drużyny potrafią postawić mocne warunki w obronie. W ich ostatnich starciach błysnął również atak. Tak więc, mimo różnic punktowych w tabeli, zapowiada się bardzo ciekawy pojedynek.

W poniedziałek, na zakończenie serii, piąty KGHM Chrobry Głogów podejmie czwarte PGE Wybrzeże Gdańsk. Drużyny dzielą trzy punkty. W pierwszym, październikowym meczu zespół z Pomorza wygrał 37:30. W ostatnich starciach między tymi drużynami, albo któraś ze stron wygrywała wysoko albo wynik oscylował w granicach remisu. Ostatnie cztery pojedynki to bilans 2:2. Jak będzie tym razem?

