Starcie drużyn z podium w Orlen Arenie. Zamykający tabelę zagrają w Gdańsku

- Koniec rozgrywek w tym roku zbliża się wielkimi krokami, a my w tych ostatnich momentach w klubie przed okresem reprezentacyjnym chcemy nadal rywalizować i cieszyć się grą. Wiemy, że Puławy są mocne w ataku, dlatego od poniedziałku poważnie podchodzimy do przygotowań, żeby jak najbardziej zminimalizować zagrożenie z ich strony i zdobyć kolejne punkty - mówi Tomas Piroch, rozgrywający Orlen Wisły.

Będzie bardzo ciężko, ale zrobimy wszystko, żeby ten mecz był podobny do tego u nas, gdzie przez 60 minut graliśmy z nimi jak równy z równym. Wtedy zabrakło nam trochę skuteczności. Musimy zachować spokój. Nie możemy podejmować pochopnych decyzji. Do tego trzeba dołożyć odpowiednią asekurację, pomagać sobie. Myślę, że jesteśmy w stanie nawiązać z nimi walkę

Ciężkie zadanie czeka rozpędzoną Energę MKS Kalisz. Podopieczni Rafała Kuptela wygrali trzy mecze z rzędu i przesunęli się na szóste miejsce. Teraz do ich hali przyjeżdża Industria Kielce. Mistrzowie Polski nie zachwycają formą, ale liczą, że zwyżka dyspozycji przyjdzie na ostatnie spotkania, w tym prestiżową "Świętą Wojnę".

- Potrafimy odnaleźć się na zakrętach, które pojawiają się w trakcie spotkań. Czasami gramy brzydziej, ale punktujemy. Nie jesteśmy minimalistami. Wiemy, że mamy ogromny potencjał. Jak to się mówi po niemiecku "luft nach oben" albo po angielsku "sky is limit". Mam nadzieję, że go uwolnimy w najbliższych meczach - przekonuje Krzysztof Lijewski, drugi trener kieleckiego zespołu.