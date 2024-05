Spore zaskoczenie przed starciem potęg. Liczby pod stronie Wisły

Mecze między Kielcami a Płockiem, nazywane "Świętą wojną", to absolutny klasyk na naszym podwórku, który budzi ogromne emocje wśród wszystkich fanów piłki ręcznej w Polsce. Ta rywalizacja od wielu lat napędza tę dyscyplinę w naszym kraju, a między klubami od dawna iskrzy . W ostatnich latach może nawet mocniej, bo na ławkach trenerskich obu drużyn zasiadają mocne charaktery i wielkie postacie światowego szczypiorniaka.

"Więcej walki niż fajerwerków"

" Mecz godny finału . Mecz defensywy z jednej i drugiej strony. Więcej walki na bronionej połowie niż fajerwerków w ataku, ale inaczej być nie mogło, bo gramy o najważniejsze w tym kraju trofeum. Nasi zawodnicy dali dzisiaj z siebie maksa i było widać różnice w stylu gry do spotkania finałowego w Pucharze Polski sprzed dwóch tygodni. Przegraliśmy, ale to nic nie zmienia, bo i tak musimy grać w Kielcach" - powiedział po meczu drugi trener Industrii Kielce Krzysztof Lijewski, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Nikt nie zakładał zresztą, że będzie inaczej, bo przyzwyczailiśmy się już do tego, że starcia między tymi dwiema drużynami są niesamowicie zacięte. I po części dlatego budzą w kibicach, zawodnikach i trenerach tak wiele emocji.

Ostatnie lata to jednak absolutna dominacja drużyny z Kielc, która od 2012 roku bez przerwy zdobywała mistrzostwo Polski. Kiedy patrzymy tylko na to, nic nie wskazuje, by Wisła Płock, która ma teraz przed sobą dwa mecze na wyjeździe, miała tę znakomitą passę przerwać. Chociaż...