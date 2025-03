- W niedzielę kolejna odsłona "Świętej Wojny". Z ostatnich jedenastu, aż osiem wygrała drużyna z Płocka. Po pierwszym spotkaniu ma cztery bramki przewagi. Do tego świetnie zaczęła rok. Za to Kielce grają u siebie. Czy biorąc to wszystko pod uwagę, to mistrz Polski jest faworytem?

- W niedzielę zmierzą się dwa równorzędne zespoły. Nasze dwie perełki, towary eksportowe. Poziom emocji sportowych i pozasportowych będzie bardzo wysoki. O końcowym rozstrzygnięciu zdecydują detale. Biorąc pod uwagę suche wyniki, to zespół z Płocka jest delikatnym faworytem. Kielce mają trochę swoich problemów, ale oni grają u siebie. Należy pamiętać, że to spotkanie nie rozstrzygnie o mistrzostwie Polski. Czeka nas fajne starcie na wysokim, europejskim poziomie. Rozstawienie w play-offach to jedno, ale bardziej chodzi o prestiż. Kielczanie na pewno chcą przerwać negatywną passę z odwiecznym rywalem. Jednak wszystko, co najważniejsze rozstrzygnie się dopiero w maju. Reklama

- Orlen Wisła znakomicie weszła w 2025 rok. Pokonała PSG, Fuchse Berlin, a ostatnio Dinamo Bukareszt. Jest już pewna awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Kielczanie o ten będą musieli powalczyć jeszcze w Zagrzebiu. Nie wszystko leży też w ich rękach. Zapewne to ciąży im z tyłu głowy. Czy to może być kolejny czynnik, który również będzie przewagą Płocka?

- Tylko w jakimś sensie. Znamy trenera Tałanta Dujszebajewa i jego podopiecznych. U nich nie ma odpuszczania i kalkulacji. To zespół, który jest przyzwyczajony do gry co trzy dni. Płock ostatnio wygląda bardzo dobrze. Ich forma poszła mocno w górę. Widać, że cykl treningowy jest na odpowiednim poziomie. Oczywiście, gospodarze nie uciekną przed środą. Z ich perspektywy stawka pojedynku w Zagrzebiu będzie ogromna. Przecież ich odpadnięcie z Ligi Mistrzów byłoby dużą sensacją. Nam pozostaje trzymać kciuki, aby tam i w Barcelonie wszystko poszło po ich myśli.

Artur Siódmiak: "W Świętej Wojnie jest bardzo dużo emocji, również pozaboiskowych"

- Starcia kielecko-płockie to mecze przepełnione emocjami. Na boisku obrona góruje nad atakiem. Zapewne tego samego należy spodziewać się w niedzielę, czyli ogromu walki. Chyba nie ma innego scenariusza? Reklama

- Przy tych meczach emocji, również pozaboiskowych jest bardzo dużo. Na pewno na boisku będzie działo się bardzo dużo. To będzie rwany mecz, mecz obrony. Zobaczymy, w jakich składach przystąpią drużyny do rywalizacji. Po obu stronach są ubytki. Mam nadzieję, że kibice zobaczą dobre spotkanie, stojące na europejskim poziomie. To będzie taka wojna, ale oby w zdrowych granicach, przy zachowaniu fair-play.

- Ten mecz wpłynie na rozstawienie w play-offach, ale można go określić mianem pośredniego, bo najważniejsze starcia zapewne w maju. Czy teraz można zbudować sobie jednak przed walką o tytuł?

- Po ostatnich bezpośrednich meczach, płocczanie na pewno mają przewagę mentalną. Nie można zapominać, że po obu stronach są zawodnicy wysokiej klasy, którzy rozegrali już sporo meczów o stawkę. Kielczanie są w trudnej sytuacji. Walczą o szesnastkę Ligi Mistrzów, ewentualna porażka z Wisłą może wpłynąć na ich morale. Kiedy dojdzie jednak do gry o tytuł, to nastawienie jednych i drugich będzie bardzo mocne. Temu wszystkiemu będzie towarzyszyła też inna presja. Wtedy wyniki wcześniejszych meczów po prostu zejdą na dalszy plan. Ten niedzielny mecz to walka przede wszystkim o prestiż. W ostatnich finałach wszystko rozstrzygnęło się w rzutach karnych, co najlepiej pokazuje, że Kielce i Płock są mocno zbliżone do siebie poziomem. Reklama

- Widzieliśmy, co działo się po ostatniej "Świętej Wojnie" w Płocku. Pomeczową dyskusję zdominowało spięcie między Tałantem Dujszebajewem a Xavierem Sabate. Teraz pozostaje sobie życzyć, aby takich scen już nie było.

- Takie rzeczy pozaboiskowe nie są potrzebne dla sportu. Nigdy. Zupełnie nie da się ich jednak uniknąć. To są kibice, emocje, żywioły. To przekłada się na trenerów i zawodników. Chciałbym, aby wygrał sport. Kłótnie niczemu nie służą, a te mecze to najlepsze, co mamy do pokazania całej Europie.

