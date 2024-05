Wrócił do gry po urazie łydki i to w znakomitym stylu. Z racji na przepis o dwóch Polakach na parkiecie grał bardzo dużo w ataku. W nim często włączał tryb "taranowy" w stylu Michała Jureckiego. Zdobył pięć bramek. Osiem sekund przed końcem trafił na 22:21. Później zatrzymał szarżę Georgo Fazekasa. Na pewno był to jego najlepszy występ w barwach Industrii Kielce w meczu przeciwko byłemu klubowi.