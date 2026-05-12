Siódemka ORLEN Superligi - półfinały, mecze o miejsca, 4. kolejka grupy spadkowej

SIÓDEMKA - FAZA PLAY-OFF I PLAY-OUT

Bramkarz: Adam Morawski (Industria Kielce)

31-latek złapał bardzo dobrą formę przed kluczowymi meczami sezonu. W wygranym spotkaniu z Rebud KPR-em Ostrovią Ostrów Wielkopolski rozegrał pełne 60 minut. Bronił jak z nut. Odbił 13 piłek, co przełożyło się na 37-procentową skuteczność.

Lewy skrzydłowy: Marcel Sroczyk (Orlen Wisła Płock)

Obroń i biegnij. Pod taki hasłem odbył się półfinał między Orlenem Wisłą Płock a PGE Wybrzeżem Gdańsk. "Nafciarze" z zimną krwią wykorzystywali błędy rywali. Mieli okazję do wielu łatwych bramek z kontrataków. Bohater Final4 Pucharu Polski zdobył sześć goli.

Lewy rozgrywający: Piotr Rutkowski (Piotrkowianin Piotrków Trybunalski)

30-latek zachował zimną krew w meczu dającym utrzymanie Piotrkowianinowi. Brał ciężar zdobywania bramek na swoje barki. Do siatki trafił dziesięć razy i był najskuteczniejszym zawodnikiem na boisku. Do tego zaliczył pięć asyst.

Środkowy rozgrywający: Jakub Moryń (Netland MKS Kalisz)

Zagrał na bardzo wysokim poziomie w meczach o miejsca. Podopieczni Rafała Kuptela przesunęli się o dwie lokaty w porównaniu z sezonem zasadniczym. W niedzielę pewnie pokonali na wyjeździe KGHM Chrobrego Głogów. Środkowy kaliszan zanotował pięć bramek i dziewięć asyst.

Prawy rozgrywający: Jan Stolarski (Piotrkowianin Piotrków Trybunalski)

Ten sezon był dla niego pierwszym pełnym po poważnej kontuzji kolana. W starciu o "być albo nie być" z drużyną LOTTO Puławy udowodnił, dlaczego przez lata uchodził za jednego z najlepszych zawodników młodego pokolenia. Podobnie jak Piotr Rutkowski, odpowiadał za zdobywanie bramek. Zaliczył dziewięć trafień. Szczególnie cenne były te z końcówki, kiedy w świetnym stylu trafił m.in. z rzutu wolnego. Do tego dołożył siedem kluczowych podań. Warto nadmienić, że gra na prawej stronie z prawą ręką.

Prawy skrzydłowy: Michał Daszek (Orlen Wisła Płock)

W tym sezonie w klubie może wypełniać tylko rolę prawoskrzydłowego. Robi to w świetnym stylu, na wysokim poziomie skuteczności. W starciu z PGE Wybrzeżem zdobył sześć bramek, przy jednej pomyłce. W reprezentacji Polski, w dwumeczu z Austrią, zapewne będzie wykorzystywany na rozegraniu.

Kołowy: Kelian Janikowski (Corotop Gwardia Opole)

Podopieczni Bartosza Jureckiego zakończyli sezon porażką w Legionowie, która przerwała ich serię sześciu kolejnych zwycięstw. Doświadczony obrotowy był jednak bezbłędny. Wykorzystał wszystkie z ośmiu prób.

Zawodnik serii: Jan Stolarski (Piotrkowianin Piotrków Trybunalski)

