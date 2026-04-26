Siódemka ORLEN Superligi - pierwsze mecze fazy finałowej

Damian Wysocki

Damian Wysocki

Pierwsze mecze ćwierćfinałów ORLEN Superligi miały jednostronny przebieg. Ciekawie powinno być w grupie spadkowej - zmagania, w której od zwycięstwa rozpoczęło Zagłębie Lubin. Dwóch przedstawicieli drużyny z Dolnego Śląska znalazło się w najlepszej siódemce ORLEN Superligi. Kto jeszcze zasłużył na wyróżnienie?

ORLEN Wisła Płock – Handball Stal Mielec
ORLEN Wisła Płock – Handball Stal Mielec

SIÓDEMKA - FAZA PLAY-OFF I PLAY-OUT (I MECZE)

Bramkarz: Klemen Ferlin (Industria Kielce)

Z formą do Kalisza przyjechał o kilka dni za późno. W przegranym półfinale Pucharu Polski nie zachwycił, ale w spotkaniu z Netlandem MKS-em zaprezentował się z bardzo dobrej strony. W ciągu 30 minut odbił 12 piłek, co dało mu 57 procent skuteczności. Zatrzymał dwa karne. Zdobył gola.

Lewy skrzydłowy: Mikołaj Czapliński (PGE Wybrzeże Gdańsk)

W pewnie wygranym spotkaniu w Głogowie, Wybrzeże pokazało swoją najlepszą wersję. Mocno pracowało w obronie, co pozwoliło na wyprowadzanie kontrataków. Znów w bieganiu do przodu najszybszy okazał się reprezentant Polski. Łącznie zdobył 11 bramek przy zachowaniu stuprocentowej skuteczności. Pięć razy skutecznie egzekwował rzuty karne.

Lewy rozgrywający: Siergiej Kosorotow (Orlen Wisła Płock)

26-latek gra z urazem dłoni, ale w ostatnich meczach pokazuje bardzo dobrą formę. Wyrósł na największą strzelbę "Nafciarzy". W pierwszym meczu z Handball Stalą w Mielcu zdobył dziewięć goli, do których dołożył pięć asyst.

Środkowy rozgrywający: Mateusz Drozdalski (Zagłębie Lubin)

W kolejnym sezonie będzie dyrygował grą Zepteru KPR-u Legionowo, ale w Piotrkowie Trybunalskim pokazał, że Zagłębie może liczyć na niego w walce o utrzymanie. Lubinianie wygrali pierwszy z czterech meczów o życie. 27-latek zdobył pięć goli i był bezbłędny. Zanotował aż 12 ostatnich podań.

Prawy rozgrywający: Oliwier Kamiński (Corotop Gwardia Opole)

Drużyna Bartosza Jureckiego złapała bardzo dobrą formę. Młody rozgrywający również zaczął notować zdecydowanie więcej udanych akcji niż jeszcze w pierwszej części sezonu. W pewnie wygranym spotkaniu z LOTTO Puławami zaliczył pięć goli i sześć asyst.

Prawy skrzydłowy: Jakub Szyszko (Orlen Wisła Płock)

W Mielcu w pełni wywiązał się ze swoich ligowych obowiązków. Beniaminek stawiał się jej przez około 20 minut. Później podopieczni Xaviera Sabate podkręcili tempo w obronie i mogli rzucić kilka łatwiejszych goli z kontrataku. Były zawodnik Górnika Zabrze zdobył sześć bramek.

Kołowy: Kamil Pedryc (Zagłębie Lubin)

W starciu z Piotrkowianinem mocno pracował na szóstym metrze. Swoje dokładał również w obronie. Rozgrywający mogli na niego liczyć i "karmić" podaniami. Wykorzystał sześć z ośmiu prób.

Zawodnik serii: Mateusz Drozdalski (Zagłębie Lubin)

ORLEN Wisła Płock – Handball Stal MielecAnna Józefczykmateriały prasowe
ORLEN Wisła Płock – Handball Stal MielecAnna Józefczykmateriały prasowe
ORLEN Wisła Płock – Handball Stal MielecAnna Józefczykmateriały prasowe
Tallon Griekspoor - Lorenzo Musetti. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

