Siódemka ORLEN Superligi - mecze o medale

SIÓDEMKA - MECZE O MEDALE

Bramkarz: Mateusz Zembrzycki (PGE Wybrzeże Gdańsk)

Do walki o medale przystąpił po urazie mięśniowym. Szczególnie w pierwszym spotkaniu w Ostrowie Wielkopolskim było widać, że nie był w stanie podnosić kontuzjowanej nogi w pełnym zakresie. Nie przeszkodziło mu to zaliczyć 11 obron. Jeszcze lepszą formę zaprezentował w drugim spotkaniu. W Gdańsku odbił 16 piłek, a jego drużyna sięgnęła po upragniony brąz. Popularny "Keczup" był najlepszym bramkarzem pod względem liczby parad w tym sezonie.

Lewy skrzydłowy: Mikołaj Czapliński (PGE Wybrzeże Gdańsk)

Jak na króla strzelców przystało potwierdził dobrą dyspozycję strzelecką w spotkaniach o brąz. W dwumeczu zaliczył 13 trafień. W całym sezonie trafił do siatki 184 razy i drugiego w klasyfikacji strzelców Mateusza Chabiora wyprzedził o 25 goli.

Mikołaj Czapliński Piotr Matusewicz East News

Lewy rozgrywający: Michał Olejniczak (Industria Kielce)

Maszyna nie do zdarcia. W obu spotkaniach z Orlenem Wisłą wykonał kapitalna pracę w obronie. Cały czas grał na wysokich obrotach. Walczył o każdą piłkę, do krwi. Do tego zdecydowanie lepiej niż w większości sezonu radził sobie w ataku. Szukał odważnych wejść. Mimo zmęczenia, nie notował złych wyborów.

Środkowy rozgrywający: Aleks Vlah (Industria Kielce)

W tym sezonie Słoweniec długo nie grał na miarę potencjału. W finałowym dwumeczu z Orlenem Wisłą zdołał go jednak uwolnić. Świetnie zarządzał drugą linią Kielczan. Grał na lewej połówce i środku. Szukał pojedynków jeden na jeden. Szczególnie brylował w tym w pierwszym pojedynku w Płocku, gdzie zdobył cztery zjawiskowe gole.

Prawy rozgrywający: Alex Dujszebajew (Industria Kielce)

Pożegnał się z Kielcami i polską ligą w sposób spektakularny. Będziemy zdziwieni, jeśli nie wygra głosowania na zawodnika dekady. Swój jeden z najlepszych meczów w "żółto-biało-niebieskich" barwach zostawił na koniec. W drugim meczu finału w Hali Legionów grał jak z nut. Czarował swoją dynamiką i znakomitymi rzutami. Do siatki trafił dziesięć razy. Do tego dołożył sześć asyst. W ataku nie zawiódł również w Płocku.

Prawy skrzydłowy: Michał Daszek (Orlen Wisła Płock)

Mecze o medale nie należały do prawoskrzydłowych. Kapitan Orlen Wisły zagrał na swoim poziomie. W dwumeczu zdobył pięć bramek. Z racji przepisu o Polakach wybiegał je w pełnym wymiarze.

Michał Daszek ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER Reporter

Kołowy: Ivan Burzak (Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski)

Najmocniejszy punkt Ostrovii w walce o medale. Ukrainiec dobrze radził sobie po obu stronach boiska. Jeśli rozgrywający znaleźli go na szóstym metrze, to zwykle kończyło się golem. W dwumeczu z PGE Wybrzeżem zdobył 13 bramek. Zanotował dwie pomyłki.

Zawodnik finałów: Alex Dujszebajew (Industria Kielce)

Alex Dujszebajew zatrzymywany przez graczy Barcelony IHF Super Globe materiały prasowe





ORLEN Wisła Płock - PGE Wybrzeże Gdańsk. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport