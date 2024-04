Siódemka ORLEN Superligi – III runda PLAY-OFFÓW I PLAY-OUTÓW

NAJLEPSZA SIÓDEMKA III RUDNY PLAY-OFFÓW i PLAY-OUTÓW:

Doświadczony bramkarz robił wszystko, aby spotkanie z Industrią Kielce było bardzo ciekawe. Mógł liczyć na wsparcie dobrze grającej, mocnej obrony. Kilka razy wykazał się indywidualnym kunsztem, broniąc stuprocentowe sytuacje. Odbił 16 piłek, co przełożyło się na 36 procent skuteczności.

Zagłębie odniosło bardzo cenne zwycięstwo w Opolu i pozostaje w grze o uniknięcie miejsca barażowego. 25-latek był najskuteczniejszym zawodnikiem swojego zespołu. Zdobył osiem bramek. Cztery z nich zaliczył w ostatnich ośmiu minutach. W tym okresie ręka nie zadrżała mu przy dwóch rzutach karnych. To on doprowadził do remisu 27:27, a chwilę później zwycięskiego gola rzucił Michał Stankiewicz.