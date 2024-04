Siódemka ORLEN Superligi – II runda PLAY-OFFÓW i PLAY-OUTÓW

NAJLEPSZA SIÓDEMKA II RUDNY PLAY-OFFÓW i PLAY-OUTÓW:

Doświadczony Chorwat nie notuje udanego sezonu. Oczekiwania wobec jego występów były większe. W minimalnie wygranym spotkaniu z Arged Rebud Ostrovią Ostrów Wielkopolski stanął jednak na wysokości zadania. Kto wie, może dzięki niemu nie doszło do sensacji. 38-latek odbił 14 piłek, co dało 44 procent skuteczności. W końcówce obronił karnego Kamila Adamskiego, a za chwilę Orlen Wisła wyszła na prowadzenie i awansowała do półfinału.