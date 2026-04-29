Siódemka ORLEN Superligi - drugie mecze fazy finałowej
Znamy wszystkie drużyny, które powalczą o medale ORLEN Superligi. W rewanżowych meczach ćwierćfinału najciekawiej było w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie gospodarze prawie roztrwonili wysoką przewagę z pierwszego spotkania. Ogromną rolę w tym, aby do tego nie doszło odegrał Kamil Adamski. Kto jeszcze zasłużył na wyróżnienie?
SIÓDEMKA - FAZA PLAY-OFF I PLAY-OUT (II MECZE)
Bramkarz: Artur Kot (Piotrkowianin Piotrków Trybunalski)
32-latek stanął na wysokości zadania i często zatrzymywał zawodników Corotop Gwardii Opole, co pozwalało na utrzymywanie wyniku w granicach remisu. Piotrkowianin przegrał jednym golem, ale on nie może sobie niczego zarzucić. Zaliczył 15 obron, co przełożyło się na 36 procent skuteczności.
Lewy skrzydłowy: Mikołaj Czapliński (PGE Wybrzeże Gdańsk)
Nawet kiedy ekipa z Gdańska wyprowadza mniej kontrataków, to on potrafi zbudować swój licznik bramkowy, który pozwala mu zdecydowanie przewodzić w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników Orlen Superligi. W rewanżowym meczu z KGHM Chrobrym zdobył pięć goli, zachowując stuprocentową skuteczność.
Lewy rozgrywający: Kamil Adamski (Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski)
Ostrovia przegrała sześcioma bramkami z MMTS-em, ale gra dalej, dzięki przewadze z pierwszego meczu. W końcówce podopieczni Kima Rasmussena musieli jej bronić. W trudnych momentach ciężar gry na swoje barki brał Kamil Adamski. Zdobył aż 11 bramek - w tym niemal wszystkie w ostatniej fazie spotkania. Wytrzymywał presję na siódmym metrze - sześć goli zaliczył po rzutach karnych. Do tego dołożył sześć asyst.
Środkowy rozgrywający: Mateusz Chabior (Zepter KPR Legionowo)
Znakomicie spisał się w pierwszym z czterech meczów, które pozostały mu w barwach drużyny z Legionowa. Zepter KPR poprowadził do pewnego zwycięstwa z Zagłębiem Lubin. Osiem bramek i dziewięć asyst najlepiej świadczą o jego występie.
Prawy rozgrywający: Wiktor Tomczak (PGE Wybrzeże Gdańsk)
Podopieczni Patryka Rombla zdecydowanie wygrali dwumecz z KGHM Chrobrym. 23-latek zagrał dojrzale w rewanżu. W ataku brał ciężar rozgrywania na siebie. Wykorzystał sześć z ośmiu prób. Do tego dołożył sześć asyst. Swoje zrobił również w obronie. Nie dziwi, że jego potencjał dostrzega selekcjoner Jota Gonzalez.
Prawy skrzydłowy: Jakub Szyszko (Orlen Wisła Płock)
W dwumeczu z Handball Stalą Mielec był jednym z najskuteczniejszych zawodników. W rewanżu również był pewnym punktem swojego zespołu. Rzucił sześć goli, wszystkie z gry.
Kołowy: Ryszard Landzwojczak (Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn)
Gdyby nie jego czerwona kartka w pierwszym meczu, kto wie, jak potoczyłyby się losy dwumeczu z Ostrovią. W rewanżu znakomicie szefował defensywie. Często grał na pograniczu faulu. Otrzymał dwa wykluczenia. Do tego dawał jakoś w ataku, w którym zdobył cztery gole i zachował sto procent skuteczności.
Zawodnik serii: Ryszard Landzwojczak (Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn)