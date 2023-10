Siódemka 9. serii ORLEN Superligi

NAJLEPSI ZAWODNICY 9. SERII ORLEN SUPERLIGI:

Bramkarz: Krzysztof Szczecina (Energa MKS Kalisz)

Dołożył bardzo dużą cegiełkę do zwycięstwa nad Górnikiem Zabrze. Jak sam przyznał, był to najlepszy mecz drużyny z Kalisza, odkąd do niej dołączył, latem 2022 roku. W sobotę odbił 11 piłek, w tym dwa rzuty karne. Swoim kolegom z pola dał szansę do zbudowania przewagi. 31-procent między słupkami, które zrobiło różnice.

Lewoskrzydłowy: Przemysław Urbaniak (Arged Rebud Ostrovia Ostrów Wielkopolski)

Zespół z Ostrowa z dużym spokojem wywiózł trzy punkty z Legionowa. W pierwszej połowie gospodarze jeszcze walczyli, ale w drugiej Ostrovia szybko odskoczyła. Lewoskrzydłowy był najskuteczniejszym zawodnikiem na boisku z ośmioma golami.

Lewy rozgrywający: Kacper Adamski (Azoty Puławy)

Kolejne bardzo dobre spotkanie z jego strony. Razem z Rafałem Przybylskim wziął ciężar zdobywania bramek na swoje barki w wygranym meczu w Lubinie. Zaliczył dziewięć trafień przy 82-procentowej skuteczności. Nieźle rozgrywał, uzupełniając dorobek o pięć asyst.

Środkowy rozgrywający: Michał Olejniczak (Industria Kielce)

22-latek wykazywał dużą ochotę do gry od początku spotkania z Gwardią. W pierwszych minutach popisywał się bardzo ładnymi, mocnymi rzutami. Spotkanie zakończył z sześcioma golami. Wykonywał dobrą pracę w obronie, co szczególnie po zmianie stron dało gospodarzom dużo sposobności do wyprowadzania kontrataków.

Prawy Rozgrywający: Dzmitry Smolikau (Grupa Azoty Unia Tarnów)

Grał po prawej stronie, ale też często był jednym z dwóch rozgrywających przy grze z dwoma kołowymi. Miał kolosalny wkład w zwycięstwo w Gdańsku. Siedem bramek i 13 asyst mówią same za siebie.

Prawoskrzydłowy: Michał Daszek (Orlen Wisła Płock)

Kapitan "Nafciarzy" dał koncert w Kwidzynie. Więcej minut spędził na prawym rozegraniu, jednak bardzo często wykonywał to, co należy do skrzydłowego, a więc kończył kontry. Zdobył dziesięć bramek. Sześć z nich w ciągu pierwszych ośmiu minut drugiej części.

Michał Daszek w meczu reprezentacji Polski / AFP

Kołowy: Jakub Orpik (KGHM Chrobry Głogów)

Chrobry bardzo szybko zbudował znaczącą przewagę nad Piotrkowianinem. W dalszej części meczu zawodnicy z pola popełniali jednak błędy, czasami szwankowała skuteczność. 25-latek nie zmarnował żadnej z czterech prób.

Najlepsi gracze: Dzmitry Smolikau, Michał Daszek

Energa Wybrzeże Gdańsk - Grupa Azoty Unia Tarnów 36:38. SKRÓT. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport