Siódemka 25. serii ORLEN Superligi. To oni byli najlepsi

Siódemka 25. serii ORLEN Superligi:

Bramkarz: Dawid Balcerek (Corotop Gwardia Opole)

Pod nieobecność Jakuba Ałaja, zagrał od początku i idealnie wywiązał się ze swoich obowiązków. W wygranym meczu w Kwidzynie odbił 12 piłek, co przełożyło się na 38 procent skuteczności. Corotop Gwardia zapewniła sobie bardzo spokojną końcówkę sezonu.

Lewy skrzydłowy: Kacper Grabowski (KGHM Chrobry Głogów)

W ostatnich tygodniach prezentuje bardzo dobrą i równą formę. Legitymuje się jedną z najlepszych skuteczności w lidze, co potwierdził w Puławach. Zaliczył koncertowy występ, jeden z najlepszych w karierze. Zdobył 15 bramek, z czego tylko cztery z rzutów karnych. To w nich zaliczył jedyne dwie pomyłki.

Lewy rozgrywający: Mykola Protsiuk (Corotop Gwardia Opole)

Przenosiny z Gdańska do Opola zmieniły bardzo dużo: dla niego, ale przede wszystkim nowej drużyny. Młody Ukrainiec dużo daje w obronie, ale w Kwidzynie udowodnił, że równie sporo może wnieść do ataku. Zdobył pięć bramek, do których dołożył taką samą liczbę asyst.

Środkowy rozgrywający: Dzianis Valyntsau (Handball Stal Mielec)

Beniaminek sprawił niespodziankę w Ostrowie Wielkopolskim. Wygrał i zapewnił sobie miejsce w play-offach. Podopieczni Roberta Lisa zaliczyli niemrawy początek, ale później zbudowali przewagę. Duży wpływ na poukładanie gry zespołu miał doświadczony Białorusin. Dobrze kreował sytuację rzutowe kolegom. Zaliczył 10 asyst. Do tego dołożył dwie bramki.

Prawy rozgrywający: Joel Ribeiro (Netland MKS Kalisz)

Portugalczyk znów pokazał swoją uniwersalność. Przyzwyczaił się już do gry na prawej połówce. Drużyna z Kalisza przegrała w Płocku, ale on nie może sobie zbyt wiele zarzucić. Zagrał na bardzo wysokim poziomie. Rzucił siedem bramek przy stuprocentowej skuteczności. Do tego dołożył siedem asyst.

Prawy skrzydłowy: Arkadiusz Moryto (Industria Kielce)

Prawoskrzydłowi nie błysnęli w tej serii skutecznością, ale wyróżniamy rzetelność. Arkadiusz Moryto gra sezon z urazem barku. Latem czeka go operacja. Mimo tego, nie schodzi poniżej pewnego poziomu, do tego często pomaga na prawym rozegraniu. W wygranym starciu z Zepterem KPR-em Legionowo rzucił trzy gole. Do tego dołożył pięć asyst.

Kołowy: Damian Domagała (PGE Wybrzeże Gdańsk)

Podopieczni Patryka Rombla rozbili Zagłębie Lubin. Co ciekawe, najskuteczniejszymi zawodnikami nie byli wcale skrzydłowi, ale kołowy. Damian Domagała prezentuje ostatnio dobrą, ofensywną formę, co potwierdził w sobotę. Siedem na siedem i solidna gra w obronie.

Zawodnik serii: Kacper Grabowski (KGHM Chrobry Głogów)

