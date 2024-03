Siódemka 23. serii Orlen Superligi Mężczyzn

Drugi mecz po kontuzji, druga nominacja. 26-letni golkiper natchnął Azoty do lepszej gry. W drugiej połowie spotkania w Głogowie nie dał się pokonać przez dziewięć minut, a jego zespół obrobił straty z nawiązką i zgarnął trzy punkty. W całym spotkaniu odbił 13 piłek, co dało mu 37 procent skuteczności.

Po słabszym okresie Azotów doświadczony rozgrywający wrócił do solidnej formy. W Głogowie był prawie bezbłędny w ataku. Najczęściej przedzierał się na szósty metr. Zanotował zapis 5/6. Do tego dołożył trzy asysty i dobrą grę w defensywie.

Lewoskrzydłowy z Francji dokonuje niezwykłej rzeczy. Ze względu na problemy zdrowotne podstawowych kołowych musiał zaadaptować się do nowej roli. Po miesiącu na kole wygląda tak, jakby grał na nim od kilku lat. Radzi sobie w Lidze Mistrzów, a w superligowych warunkach wykręca bardzo dobre liczby. W wygranym spotkaniu z MMTS-em Kwidzyn zaliczył osiem trafień. W pełni wykorzystuje swój atletyzm i szybkość. W końcówce zdobył pięknego gola, który śmiało może kandydować do miana bramki sezonu. Jeśli pogra na obrocie dłużej, to może liczyć na nominację do "Gladiatorów" właśnie na tej pozycji.