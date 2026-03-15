SIÓDEMKA 23. SERII ORLEN SUPERLIGI:

Bramkarz: Kacper Ligarzewski (Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski)

24-latek po sezonie zmieni pracodawcę i będzie kontynuował karierę za granicą. Na razie dwoi się i troi, aby indywidualnie osiągnąć to, czego nie udało mu się w poprzednich rozgrywkach, a więc zdobyć medal. W wygranym spotkaniu z LOTTO Puławami odbił 11 piłek, co przełożyło się na 44-procentową skuteczność.

Lewy skrzydłowy: Piotr Jarosiewicz (Industria Kielce)

Ze względu na brak Arkadiusza Moryty, Tałant Dujszebajewa rotował praworęcznymi skrzydłowymi również po prawej stronie. Mimo trudniejszej pozycji, zdobył w ten sposób dwie bramki. Kolejną po rzucie przez całe boisko. A trzy razy skutecznie egzekwował rzuty karne. Jego repertuar zagrać z siódmego metra jest bardzo szeroki.

Lewy rozgrywający: Mitja Janc (Orlen Wisła Płock)

Był nieuchwytny dla obrońców Zepteru KPR-u Legionowo. Swoją szybkością, zmianami kierunku często dochodził do czystych sytuacji. Oddawał precyzyjne rzuty. Zdobył osiem goli przy dziewięciu próbach.

Środkowy rozgrywający: Dzianis Valyntsau (Handball Stal Mielec)

Białorusin bardzo dobrze poprowadził atak beniaminka w wymagającym spotkaniu w Lubinie. Zmieniał pozycję, dużo widział, brał na siebie odpowiedzialność rzutową. Zdobył pięć bramek, do których dołożył osiem asyst.

Prawy rozgrywający: Paweł Dudkowski (Zagłębie Lubin)

"Miedziowi" starali się szybko rozwiązywać swoje ataki. Prawy rozgrywający często był bardzo dobrze rozprowadzany. Miał odpowiednio nastawiony celownik. Zdobył osiem bramek. Niektóre po imponujących rzutach.

Prawy skrzydłowy: Filip Michałowicz (PGE Wybrzeże Gdańsk)

Uskrzydliło go powołanie do reprezentacji Polski na nadchodzące spotkania z Łotwą. Biorąc pod uwagę problemy z kostką Arkadiusza Moryty, to zawodnik z Gdańska może dostać sporo szans. W wygranym spotkaniu z Piotrkowianinem zdobył siedem bramek przy 88-procentowej skuteczności. Wszystkie z gry.

Kołowy: Damian Domagała (PGE Wybrzeże Gdańsk)

Pracuje w obronie, swoje dokłada również w ataku. W Piotrkowie Trybunalskim dobrze wyglądała jego współpraca z rozgrywającymi. Wykorzystał sześć z siedmiu szans po rzutach z pierwszej linii.

Zawodnik serii: Dzianis Valyntsau (Handball Stal Mielec)

Zagłębie – Stal Pawel Andrachiewicz materiały prasowe

KGHM Zagłębie Lubin - Piłka Ręczna Koszalin. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport