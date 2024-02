Siódemka 22. serii Orlen Superligi Mężczyzn

NAJLEPSI ZAWODNICY 22. SERII ORLEN SUPERLIGI:

To był idealny powrót po kontuzji. Przed startem tego sezonu rehabilitował się przez dziewięć miesięcy. W październiku musiał przejść kolejny zabieg. Po trzech miesiącach błysnął formą. W wysoko wygranym spotkaniu z Zagłębiem Lubin zanotował 16 obron, co dało mu 48 procent skuteczności. - Czuję olbrzymi głód gry - przyznał po końcowym gwizdku. Trzeci golkiper Azotów, który znalazł się w "siódemce" serii w tym sezonie. Tsintsadze, Borucki, Zembrzycki - ci zawodnicy na pewno będą ważnym punktem Azotów w play-offach.

W wygranym spotkaniu z Zepter KPR-em Legionowo zdobył siedem bramek. Do tego dołożył osiem asyst. Z trybun jego poczynania śledził selekcjoner Marcin Lijewski. Na pewno takim występem zbliżył się do powrotu do reprezentacji. - Cieszę się, że Ksawery odpalił i z meczu na mecz gra coraz lepiej. Cały czas go obserwuję i liczę, że niebawem wróci do kadry. Niestety, w ostatnim czasie nie miałem argumentów, żeby go powoływać - powiedział trener "biało-czerwonych".