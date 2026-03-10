Siódemka 22. serii ORLEN Superligi:

Bramkarz: Krzysztof Szczecina (Netland MKS Kalisz)

Doświadczony golkiper zanotował 12 obron w zwycięskim spotkaniu z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski. To przełożyło się na 34 procentową skuteczność. Dobrze współpracował z obroną. W efekcie podopieczni Rafała Kuptela nie mieli problemów z wysokim zwycięstwem.

Lewy skrzydłowy: Kacper Grabowski (KGHM Chrobry Głogów)

Podopieczni Witalija Nata odnieśli bardzo ważne zwycięstwo z Opolu, które przyszło po mocnej walce. 28-latek znów stanął na wysokości zadania przy wykańczaniu ataków i kontr. Zdobył osiem goli i był najskuteczniejszym zawodnikiem swojej drużyny.

Lewy rozgrywający: Krystian Wołowiec (Zepter KPR Legionowo)

Jeśli notuje bardzo dobry występ, to drużyna z Legionowa zwykle odnosi zwycięstwa. W wygranym starciu z Zagłębiem Lubin prezentował równą dyspozycję po obu stronach boiska. Zaliczył osiem bramek przy stuprocentowej skuteczności. Do tego dołożył sześć asyst.

Środkowy rozgrywający: Aleks Vlah (Industria Kielce)

Bardzo dobrze wyglądała jego współpraca z Michałem Olejniczakiem w wygranym meczu z drużyną z Ostrowa Wielkopolskiego. Słoweniec często udanie wchodził na szósty metr. Kiedy trzeba, potrafi przymierzyć z dystansu. Zdobył pięć bramek, do których dołożył pięć asyst.

Prawy rozgrywający: Joel Ribeiro (Netland MKS Kalisz)

Drużyna z Wielkopolski przystąpiła do spotkania z Piotrkowianinem w okrojonym składzie. Rozgrywający świetnie wykorzystali grę w dłuższym wymiarze czasu. Praworęczny Portugalczyk znów potrafił odnaleźć się na prawej połówce. Był aktywny, brał grę na siebie, dobrze współpracował z innymi zawodnikami z drugiej linii. Zdobył dziewięć bramek, do których dołożył sześć asyst.

Prawy skrzydłowy: Jakub Szyszko (Orlen Wisła Płock)

W tym sezonie dostaje szanse tylko na krajowym podwórku, ale takimi występami jak w Puławach zbliża się do dostania minut również w Lidze Mistrzów. W piątkowym starciu zdobył aż 15 bramek, notując 83-procentową skuteczność.

Kołowy: Ryszard Landzwojczak (Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn)

Więcej niż solidny mecz 28-latka w Mielcu. MMTS zgarnął cenne trzy punkty, które zbliżyły go do miejsca w czołowej szóstce. Obrotowy wykonał dobrą pracę w obronie, do tego toczył zacięte pojedynki z defensywą Handball Stali. Zdobył cztery gole.

Zawodnik serii: Jakub Szyszko (Orlen Wisła Płock)

Błyskawiczne otwarcie meczu. Maldini strzelcem gola. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports