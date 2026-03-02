SIÓDEMKA 21. SERII ORLEN SUPERLIGI:

Bramkarz: Żeljko Kozina (Handball Stal Mielec)

Chorwat ma tendencję do notowania spektakularnych występów. W tej serii pogodził Adama Morawskiego i Torbjorna Bergeruda, którzy byli bohaterami "Świętej Wojny". Golkiper Handball Stali w znaczący sposób pomógł swojej drużynie w przerwaniu serii porażek. W Piotrkowie Trybunalskim zaliczył 17 obron, co dało mu 41-procentową skuteczność. Do tego dołożył dwa gole po rzutach do pustej bramki.

Lewy skrzydłowy: Jan Czuwara (Zagłębie Lubin)

30-latek robi co tylko może, aby Zagłębie utrzymało się w lidze, pomagając swoimi dużymi umiejętnościami, które na pewno nie pasują do strefy spadkowej. W starciu z LOTTO Puławami rzucił 10 bramek i posłał dwie asysty. Wystarczyło tylko na punkt.

Lewy rozgrywający: Leon Łazarczyk (Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn)

Drużyna z Kwidzyna odniosła bardzo ważne zwycięstwo z Zepterem KPR Legionowo. Kluczem okazała się mocna obrona, w której swoją rolę idealnie odegrał 27-latek. W ataku był najpewniejszym punktem zespołu. Zanotował siedem goli i siedem kluczowych podań.

Środkowy rozgrywający: Kamil Adamski (Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski)

Na początku sezonu zmagał się z problemami zdrowotnymi, teraz widać, że jego forma poszła zdecydowanie w górę i przypomina zawodnika, który w poprzednich rozgrywkach zapracował na tytuł MVP. W wygranym starciu z KGHM Chrobrym Głogów często brał ofensywną grę na siebie. Bezpośrednio uczestniczył w ponad połowie bramek zdobytych przez swój zespół. Zanotował 11 goli i sześć asyst.

Prawy rozgrywający: Melvyn Richardson (Orlen Wisła Płock)

W meczu Ligi Mistrzów z Magdeburgiem zmarnował karnego w końcówce, który mógł dać Orlen Wiśle cenne zwycięstwo. W "Świętej Wojnie" miał lepiej nastawiony celownik. Ręka nie zadrżała mu w ostatnich sekundach, kiedy doprowadził do remisu ani przy otwarciu konkursu siódemek. W meczu wykorzystał sześć karnych przy stuprocentowej skuteczności. Do tego dołożył dwa trafienia z gry, chociaż nie spędził na boisku aż tak dużo czasu.

Prawy skrzydłowy: Filip Michałowicz (PGE Wybrzeże Gdańsk)

Jego dobrą i równą formę docenił selekcjoner Jota Gonzalez, powołując go na marcowy dwumecz eliminacji mistrzostw świata z Łotwą. W wygranym spotkaniu z Corotop Gwardią Opole był niemal bezbłędny. Wykorzystał osiem z dziewięciu prób.

Kołowy: Damian Domagała (PGE Wybrzeże Gdańsk)

W zaciętym spotkaniu z Corotop Gwardią Opole dobrze pracował po obu stronach boiskach. Często lepiej spisywał się w obronie. Teraz dołożył mocne argumenty w ataku. Rzucił siedem bramek przy jednej pomyłce.

Zawodnik serii: Adam Morawski (Industria Kielce)

Czas na Pietuszewskiego? Powołanie nieprzypadkowe Polsat Sport