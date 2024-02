Siódemka 20. serii Orlen Superligi Mężczyzn

W sobotę w Puławach doszło do niezwykłej sytuacji. Industria Kielce rzuciła Azotom aż 39 bramek, ale bohaterem gospodarzy... został bramkarz. Wojciech Borucki wszedł między słupki w drugiej połowie. W pierwszych sześciu minutach miał mało do powiedzenia, ale później bronił jak w transie. Zanotował 15 obron. Często zatrzymywał rywali w sytuacjach "sam na sam" i zgarnął tytuł MVP. 22-latek uratował swój zespół od blamażu.

NAJLEPSI ZAWODNICY 20. SERII ORLEN SUPERLIGI:

Z jednej strony Michał Potoczny, z drugiej Łukasz Gierak. Obaj rozgrywający napędzali grę swoich zespołów, które stworzyły bardzo zacięte widowisko w Arenie Ostrów. Gospodarze pokonali MMTS 32:31. Były reprezentant Polski zanotował siedem bramek i osiem asyst. Odegrał kluczową rolę w końcówce. Najpierw zaliczył dwa trafienia, a w ostatniej akcji dobrze rozprowadził Marka Szperę, który zdobył gola na wagę trzech punktów. W niedzielę Łukasz Gierak ogłosił powrót do Nielby Wągrowiec, z którą w następnym sezonie będzie chciał powalczyć o awans do Orlen Superligi.

Kapitan reprezentacji Polski wrócił do gry po trzymiesięcznej walce z urazem barku, przez który stracił Euro 2024. Nie widać po nim dłuższego rozbratu z boiskiem. Ma dużą ochotę do gry. Chociaż jak sam przyznaje, jeszcze czasami odczuwa ból przy oddawaniu rzutów. W Puławach zdobył pięć bramek. Często schodzi ze skrzydła do środka i szuka dograń do koła. W sobotę posłał dwa takie podania.