SIÓDEMKA 19. SERII ORLEN SUPERLIGI:

Bramkarz: Piotr Wyszomirski (Netland MKS Kalisz)

Doświadczony golkiper zamurował dostęp do bramki w zwycięskim meczu w Gdańsku. Wybronił wiele sytuacji sam na sam, w tym z najskuteczniejszym zawodnikiem ligi - Mikołajem Czaplińskim. Zanotował 13 interwencji. Zatrzymał trzy rzuty karne.

Lewy skrzydłowy: Marcel Latosiński (Industria Kielce)

W ostatnich spotkaniach podopieczni Tałanta Dujszebajewa grali w okrojonym składzie, a młody skrzydłowy znów miał sporo czasu na zaprezentowanie swoich umiejętności. W Kwidzynie zdobył siedem bramek na dziewięć rzutów. Na gole zamienił trzy rzuty karne. Coraz lepiej czuje się w czytaniu gry obronnej.

Lewy rozgrywający: Mitja Janc (Orlen Wisła Płock)

Słoweniec w duecie z Georgo Fazekasem byli nieuchwytni dla obrony KGHM Chrobrego Głogów. Brat Blaża Janca solidnie pracował również w obronie. W ataku w pełni wykorzystywał swoją szybkość i bogaty repertuar rzutów. Zdobył sześć goli, do których dołożył dwa kluczowe podania.

Środkowy rozgrywający: Patryk Grzesik (Piotrkowianin Piotrków Trybunalski)

W poprzednim tygodniu okazało się, że latem przeniesie się do Kwidzyna. 20-latek ma do zrealizowania jeszcze jedną misję, jaką jest utrzymanie Piotrkowianina w elicie. Środkowy potwierdził rolę lidera w arcyważnym spotkaniu z Lotto Puławy. Bezpośrednio uczestniczył w blisko 60 procentach bramek swojego zespołu. Zanotował 11 goli i 9 asyst.

Prawy rozgrywający: Dmitrij Smolnikow (Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski)

Białorusin rozegrał bardzo pewny mecz w Lubinie. Był najjaśniejszą postacią w ofensywie swojego zespołu. Rzucił sześć bramek, do których dołożył dziesięć kluczowych podań.

Prawy skrzydłowy: Mateusz Wojdan (Corotop Gwardia Opole)

Drużyna z Opola odniosła cenne zwycięstwo z Handball Stalą Mielec. Zaliczyła piorunujący, energetyczny początek. Jak zwykle, dużą rolę w tym odgrywał 25-latek. Ochoczo biegał do kontrataków. Zdobywał również ważne gole, kiedy spotkanie uległo wyrównaniu. Zdobył siedem bramek.

Kołowy: Paweł Kałużny (Zagłębie Lubin)

Zagłębie ambitnie walczyło na swoim terenie z faworyzowaną drużyną z Ostrowa Wielkopolskiego. Przegrało pięcioma golami. Młody obrotowy był jedną jaśniejszych postaci swojego zespołu. Zdobył cztery gole na pięć prób.

Zawodnik serii: Patryk Grzesik (Piotrkowianin Piotrków Trybunalski)

