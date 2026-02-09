Siódemka 18. serii ORLEN Superligi
Casper Liljestrand z Zepteru KPR-u Legionowo nie potrzebował całego meczu, aby zostać bohaterem swojego zespołu. Szwed wszedł na boisko w newralgicznym momencie i pomógł w odniesieniu zwycięstwa z Corotop Gwardią Opole.
SIÓDEMKA 18. SERII ORLEN SUPERLIGI:
Bramkarz: Casper Liljestrand (Zepter KPR Legionowo)
Szwed zaliczył kapitalne wejście do bramki Zepteru KPR-u Legionowo w wygranym spotkaniu z Corotop Gwardią Opole. Między słupkami na dłużej pojawił się w momencie, w którym goście zaczęli łapać bezpośredni kontakt. 25-latek zamurował. Odbił kilka piłek z rzędu, również w sytuacjach sam na sam. Łącznie zanotował dziewięć odbić, co przełożyło się na 39-procentową skuteczność.
Lewy skrzydłowy: Piotr Jarosiewicz (Industria Kielce)
W Piotrkowie Trybunalskim wykazał się instynktem kilera. Zdobył 10 bramek przy stuprocentowej skuteczności. W pierwszej połowie imponował repertuarem przy rzutach karnych. W drugiej części często biegał do kontry i w tym elemencie również był bezbłędny.
Lewy rozgrywający: Krystian Wołowiec (Zepter KPR Legionowo)
Druga linia drużyny z Mazowsza błysnęła niesamowitą skutecznością w starciu z Corotop Gwardią. Jak zwykle, Krystian Wołowiec harował po dwóch stronach boiska. Zdobył 10 bramek, do których dołożył osiem asyst.
Środkowy rozgrywający: Miha Zarabec (Orlen Wisła Płock)
Doświadczony rozgrywający ze Słowenii opuścił mistrzostwa Europy z powodu urazu. W pierwszym meczu po przerwie pokazał, że jest na dobrej drodze do odzyskania wysokiej formy. W Lubinie zaliczył cztery gole i siedem asyst.
Prawy rozgrywający: Jovan Milicević (Energa Bank PBS MMTS Kalisz)
Serb napędzał grę kwidzynian w wyrównanym, minimalnie przegranym meczu w Ostrowie Wielkopolskim. Był nieuchwytny dla rywali. Zdobył dziewięć bramek, do których dołożył siedem kluczowych podań. Ręka nie zadrżała mu przy żadnym z czterech rzutów karnych.
Prawy skrzydłowy: Filip Michałowicz (PGE Wybrzeże Gdańsk)
Podopieczni Patryka Rombla potrzebowali trochę czasu na rozkręcenie się w Mielcu. Kiedy to zrobili, znów mieli okazję do wyprowadzania kontrataków, więc skrzydłowi mieli dużo pracy. Filip Michałowicz rzucił siedem bramek przy stuprocentowej skuteczności.
Kołowy: Jakub Orpik (KGHM Chrobry Głogów)
Kluczem do zwycięstwa z Netlandem MKS-em Kalisz była obrona. Obrotowy odegrał w niej ważną rolę. Nie zapomniał również o ofensywnie. Wykorzystał cztery z pięciu rzutów.
Zawodnik serii: Krystian Wołowiec (Zepter KPR Legionowo)