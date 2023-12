Siódemka 17. serii Orlen Superligi Mężczyzn

Najlepsi zawodnicy 17. serii Orlen Superligi:

Utrzymywał Azoty w grze w Ostrowie Wielkopolskim. Gdyby nie jego fantastyczne interwencje już przy wysokim prowadzeniu miejscowych, to spotkanie zakończyłoby się zdecydowanie szybciej. Odbił 12 piłek, często bronił w sytuacjach sam na sam. Finalnie, nie uchroniło to jego zespołu od porażki.

Chorwat rzucał już sporo bramek, ale wiele do życzenia zostawiała jego skuteczność. W wygranym spotkaniu w Legionowie wszystko już się zgadzało. 23-latek znalazł drogę do siatki aż 12 razy na 14 rzutów. Do tego dołożył osiem asyst. To było prawdziwe "one man show".