Siódemka 13. serii Orlen Superligi Mężczyzn

Zagłębie rozegrało bardzo dobre spotkanie przeciwko mistrzowi Polski. Przez większość pierwszej połowy to ono znajdowało się na minimalnym prowadzeniu. To wszystko bez Pawła Krupy. Sędziowie stolikowi jednak często zaznaczali to nazwisko. 29-letni skrzydłowy wykorzystał wszystkie siedem okazji. Biegał do kontry, podwajał koło. Wykorzystał dwa rzuty karne.