Siódemka 12. serii Orlen Superligi Mężczyzn

Poprowadził klub z Piotrkowa do zwycięstwa nad Górnikiem Zabrze. Dobrze dyrygował atakiem. Rzucił sześć bramek i posłał osiem kluczowych podań. To jego kolejny bardzo udany występ w tym sezonie.

W niedawnym, pierwszym sparingu Polski z Węgrami na prawym rozegraniu grał Arkadiusz Moryto. Kto, wie czy na Euro to nominalni skrzydłowi nie obsadzą tej pozycji. Michał Daszek przyzwyczaił do gry w drugiej linii. W spotkaniu z Grupą Azoty robił to, co z zwykle. Dobrze grał dwa na dwa, ściągał na siebie uwagę obrońców, robiąc miejsce skutecznemu Tinowi Lucinowi. Sam rzucił pięć bramek przy stuprocentowej skuteczności.