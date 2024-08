SELECT Oficjalną Piłką Superligi i Superligi Kobiet przez kolejne trzy sezony

- SELECT związany jest z Superligą od początku istnienia ligi zawodowej. To owocna i wieloletnia współpraca, z której jesteśmy bardzo zadowoleni. Przedłużenie partnerstwa o kolejne trzy sezony jest więc dla nas naturalnym krokiem. Przez te wszystkie lata SELECT stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek kojarzonych z piłką ręczną w Polsce, co potwierdzają coroczne badania, w których uczestniczą kibice. To dzięki efektywnemu partnerstwu i ekspozycji marki w tysiącach meczów ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet na przestrzeni lat. To jest droga, w którą jako SELECT, dalej chcemy i będziemy inwestować - mówi Paul Ricardo Szostek, Brand Manager SELECT Sport Poland.