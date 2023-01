- Wiemy jaka jest sytuacja gospodarcza, nawet wieloletni hegemon naszej ligi Vive (obecnie Industria) Kielce ma obecnie problemy ze znalezieniem sponsora. Trzymamy oczywiście za nich mocno kciuki, jest to wizytówka polskiej piłki ręcznej w Europie.

Klub szczypiornistów z Kielc to prawdziwa historia polskiej piłce ręcznej - to 19-krotny mistrz Polski i 17-krotny zdobywca krajowego pucharu . Zwłaszcza ostatnie lata upłynęły pod znakiem dominacji drużyny ze stolicy województwa świętokrzyskiego. Ostatnie 11 tytułów mistrzowskich padło łupem kielczan, byli oni najlepsi w Lidze Mistrzów w 2016 r. Prawdziwy hegemon.

Jednak, to o czym mówił Wleklak, w ostatnich miesiącach coś się zacięło. Kielczanie grali z przedrostkiem "Łomża Vive" tylko do końca roku 2022. Z powodu zamknięcia rynków wschodnich browar Van Pur popadł w kłopoty, wycofał sponsoring i "Łomżę" z nazwy. Jak podaje TVP Sport, nieoficjalnie mówiło się, że browar daje nawet 10 mln zł rocznie dla klubu, co stanowiło około trzeciej części budżetu. W tle żarzy się konflikt prezydenta Kielc i byłego treneram Vive, Bogdana Wenty z aktualnym prezesem klubu, Holendrem Bertusem Servaasem.