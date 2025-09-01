Rusza nowy sezon ORLEN Superligi. Pierwszy taki mecz od trzech lat i hit w Gdańsku

Lato przyniosło sporo zmian. Po zakończeniu sezonu długo nie było wiadomo, jak będzie wyglądał kształt ligi. Niestety, nie udało uratować się Górnikowi Zabrze. Spod topora uciekły Azoty Puławy. Zdecydowano, że najbliższe rozgrywki będą miały charakter przejściowy, a przed kolejnymi liczba drużyn zostanie zmniejszona do 12. To oznacza arcyciekawą walkę o utrzymanie, bo dwa ostatnie zespoły pożegnają się z ORLEN Superligą, a trzeci od końca zagra w ewentualnym barażu z drugą siłą Ligi Centralnej.

- Takie rozwiązanie było rozważane wcześniej, więc podjęto decyzję, że to właśnie ten moment. Mnie zależy na tym, aby zwiększać liczbę meczów o stawkę. Po to wróciliśmy do play-offów. Przy fazie ligowej, często dochodziło do sytuacji, gdzie ramy tabeli były ułożone wcześniej i brakowało emocji. W systemie pucharowym gra zaczyna się od nowa. W minionym sezonie, na tym etapie, mieliśmy wiele świetnych spotkań, gdzie walka toczyła się w trzech meczach. Wcześniej mieliśmy zaciętą rywalizację o miejsce w samej ósemce. Jestem przekonany, że teraz będzie jeszcze ciekawiej, bo zrobi się ciaśniej w walce o utrzymanie. To punkt wyjścia do uatrakcyjniania ligi. Im więcej pojedynków na styku tym lepiej, to wpływa na wzrost zainteresowania - powiedział Piotr Należyty, prezes Superligi, w obszernym wywiadzie dla Interii.

Nowy sezon rozpocznie się w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrkowianin podejmie Energę MMTS Kwidzyn. Gospodarze przystępują do zmagań osłabieni brakiem Krzysztofa Żyszkiewicza, który przeniósł się do KGHM Chrobrego Głogów. Prawy rozgrywający był kluczowym zawodnikiem drugiej linii. Po długiej kontuzji wraca Jan Stolarski, a swoje szanse na tej pozycji będzie dostawał młody Filip Wawrzyński.

Trenerowi Michałowi Matyjasikowi po raz kolejny przychodzi składać zespół po wyjęciu z niego ważnych ogniw. Drużyna z Kwidzyna również straciła jednego z liderów - Wiktora Jankowskiego, który przeniósł się do macedońskiego Vardaru Skopje. W okresie przygotowawczym Energa MMTS wygrała towarzyski turniej w Piotrkowie.

- Grali bardzo dobrze, ale wiemy co zrobić, aby wytrącić ich największe atuty - mówi Michał Matyjasik. - Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Chłopaki pracowali na pełnych obrotach, a świetnie do zespołu wprowadzili się nowi zawodnicy. Na co nas stać w tym sezonie? Chcemy wygrywać jak najwięcej meczów i spokojnie się utrzymać w Superlidze. Podejmujemy rękawicę i chcemy zająć przynajmniej dziesiąte miejsce, które da nam utrzymanie. To jest nasz cel minimum - wyjaśnia trener Piotrkowianina.

We wtorek, o godz. 20.30, ORLEN Superliga po trzech latach zawita do Mielca. Stal przeszła przez rozgrywki Ligi Centralnej jak walec, gromadząc aż 74 punkty. To rekord po reformie superligowego zaplecza. Po tym drużyna Roberta Lisa doszło do kilku zmian, aby przygotować się na superligowe warunki. Sprowadzono kilku zawodników z zagranicy, ale w skutecznej walce o utrzymanie mają pomóc doświadczeni Polacy: Rafał Przybylski, Albert Sanek i Adam Wąsowski.

Jakoś w bramce ma podnieść wracający z Hiszpanii Krystian Witkowski. Azoty kompletowały skład na szybko, ale skorzystały m.in. z kłopotów Górnika, z którego wyciągnęli m.in. trio Artemienko-Racotea-Komarzewski. Do klubu dołączył również ograny Krzysztof Łyżwa. Prezes Jerzy Witaszek skompletował ciekawą mieszankę.

- Azoty mają wielu zawodników znanych z superligowych parkietów. Na pewno jest to mocny zespół. My jesteśmy beniaminkiem. Dla nas każdy mecz będzie meczem "o życie", tym najważniejszym i każdy punkt, który zdobędziemy będziemy szanować - mówi Filip Stefani, skrzydłowy Stali.

W środę do walki przystąpią murowani kandydaci do walki o tytuł. Orlen Wisła Płock zagra w Opolu, a Industria Kielce w Kaliszu. Dla obu drużyn dalej głównym celem na początek sezonu jest przyszłotygodniowa inauguracja Ligi Mistrzów.

- Idziemy naszym tokiem, który sobie założyliśmy. Pik formy ma przyjść w następnym tygodniu. Po drodze będziemy mieć dwa mecze w lidze, co będzie dobrym sprawdzianem, jak chłopaki będą wyglądać na ostatnim wirażu przed ważnym zadaniem - mówi Krzysztof Lijewski, drugi trener Industrii Kielce.

Falstart w europejskich pucharach zanotował KGHM Chrobry Głogów, który w pierwszym meczu walki o fazę grupową Ligi Europejskiej przegrał u siebie ze szwedzkim HF Karlskrona 30:33. Witalij Nat dysponuje mocnym składem. W środę kandydat do medalu zagra w Legionowie. Zepter KPR przeszedł pozytywną zmianę pod skrzydłami Tomasza Strząbały. Latem do drużyny z Mazowsza dołączyli m.in. Zurabi Tsintsadze, Szymon Wiaderny i Mateusz Kosmala, a z drużyny najbliższego rywala - doświadczony Wojciech Matuszak.

- To dla mnie szczególne spotkanie, bo jeszcze kilka miesięcy temu grałem w barwach Chrobrego. Teraz zrobię wszystko, żeby pomóc Legionowu odnieść zwycięstwo i dobrze rozpocząć sezon. Wiemy, że czeka nas trudna walka, ale gramy u siebie i liczymy na głośne wsparcie kibiców - mówi 30-letni prawy rozgrywający.

Najciekawiej w pierwszej serii powinno być w Gdańsku, gdzie PGE Wybrzeże zmierzy się z Rebud KPR-em Ostrovią Ostrów Wielkopolski. W poprzednim sezonie obie ekipy stworzyły kapitalne spektakle w ćwierćfinale. Rywalizacja toczyła się w trzech meczach. Wszystkie były bardzo zacięte. Górą była Ostrovia, która później sięgnęła po brąz i na jesień zagra w Lidze Europejskiej.

Zespół Kima Rassmusena przeszedł kilka zmian. Największym osłabieniem jest odejście obrotowego Daniela Reznickiego. Zastąpi go znany z Azotów Iwan Burzak. Trudne zadanie będą mieć komentatorzy, którzy będą łamać języki mówiąc nazwisko Mirianiego Gawaszeliszwiliego.

24-letni rozgrywający z Gruzji grał ostatnio w serbskiej Metaloplastice Sabac. Ciekawie wyglądają ruchy Wybrzeża. Rozegranie wzmocnił 19-letni Oskar Czertowicz, który szkolił się w Niemczech, a ostatnie lata spędził we Flensburgu-Handewitt. Utalentowany szczypiornista dostał kilka szans w

ubiegłorocznym triumfatorze Ligi Europejskiej. Dużo jakości na prawym skrzydle doda Filip Michałowicz, który trafił pod skrzydła Patryka Rombla z Płocka. Zapewne 22-latek zrobi dużo, aby wzorem Mikołaja Czaplińskiego być pewniakiem do gry w reprezentacji Polski.

W pierwszej serii pauzuje Zagłębie Lubin.

Polsat Sport Polsat Sport

Michał Daszek z Orlen Wisły Płock Piotr Matusewicz East News

Cztery zespoły ORLEN Superligi zagrają w europejskich pucharach Materiały promocyjne materiały promocyjne

Gergő Fazekas i jego Orlen Wisła Płock zagrają w finale Superligi. I jak zawsze w ostatnich latach: z Industrią Kielce Andrzej Iwańczuk Reporter