Rusza gra o medale w Orlen Superlidze. W niedzielę trzecie „Derby Wielkopolski”

Mniej emocji może być w drugim półfinale. W sobotę, przygotowująca się do starcia z Magdeburgiem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, Industria Kielce zagra na wyjeździe z KGHM Chrobrym Głogów. Zespół z Dolnego Śląska potrzebował trzech zaciętych spotkań, aby wyeliminować Azoty Puławy.

- Po raz drugi z rzędu zameldowali się w najlepszej czwórce. W zespole Witka Nata widać systematyczność. W tym sezonie grają jeszcze lepiej, bo zebrali doświadczenie w europejskich pucharach. To bardziej dojrzała drużyna, świadoma swoich umiejętności. Oni będą zdawać sobie sprawę, że

teraz nie są faworytem, co może wpłynąć na ich korzyść - wyjaśnia Krzysztof Lijewski, drugi trener Industrii Kielce.

Przegrani w ćwierćfinałach zagrają o miejsca. Tutaj o awansie do "finału" o piątą pozycję zdecyduje tylko jeden mecz. W niedzielę dojdzie do trzecich "Derbów Wielkopolski" w sezonie. Energa MKS Kalisz podejmie Arged Rebud KPR Ostrovię Ostrów Wielkopolski. Do tej pory obie drużyny cieszyły się ze zwycięstw przed własną publicznością.