Rollercoaster w Ostrowie. Wybrzeże wypracowało przewagę po rzutach karnych

Najważniejszą informacją przed startem pojedynku był powrót do zdrowia liderów obu drużyny. Po stronie Ostrovii po problemach z plecami dostępny był Kamil Adamski. W ekipie Wybrzeża między słupkami stanął już Mateusz Zembrzycki.

Zgodnie z przewidywaniami, od samego początku spotkanie było bardzo wyrównane. Dobrze wprowadzili się w niego Kamil Adamski i Tomasz Gębala, którzy zdobyli po dwa gole. Do 10. minuty inicjatywa wynikowa należała do gospodarzy, ale przewaga była minimalna. Obie strony bardzo mocno pracowały w obronie. Sędziowie szybko zaczęli pokazywać kary. Przy wykluczeniu Ivana Burzaka, Wybrzeże odskoczyło na dwa gole - 8:6.

Gospodarze szybko wyrównali. W 19. minucie po trafieniu Mirianiego Gavashelishviliego miejscowi prowadzili 10:9. Kolejne trzy bramki padły łupem rywali. Ostrovia znów zaliczyła udany powrót i do przerwy był remis 15:15.

Od początku drugiej części obie drużyny kapitalnie grały w obronie. Mocno pracowali w środkowych sektorach. Skuteczniej z tej walki wyszło PGE Wybrzeże, które w 38. minucie znów zyskało trzy trafienia. Po skutecznym karnym Mikołaja Czaplińskiego prowadziło 20:17.

Gospodarze znów szybko doskoczyli. Podopieczni Kima Rasmussena ochoczo grali z kołem. Skuteczny był Ivan Burzak. W bramce więcej odbić zaczął notować Jakub Zimny. Swoje robił też Mateusz Zembrzycki.

Drużyny wymieniały ciosy. W 52. minucie grająca w osłabieniu Ostrovia wyszła na prowadzenie 25:24 po kontrze Przemysława Urbaniaka. Z prawego skrzydła odpowiedział Filip Michałowicz

Im bliżej końca, tym każdy błąd kosztował więcej. Nerwowość była mocno widoczna po obu stronach. Po jednej imponującej interwencji zanotowali Kacper Ligarzewski i Mateusz Zembrzycki. W 56. minucie dogodnej sytuacji nie wykorzystał Przemysław Urbaniak. Za chwilę na dwie minuty wyleciał lider obrony Ostrovii - Krzysztof Misiejuk. Przy stanie 26:26 z koła pomylił się Damian Domagała. Z karnego wynik zmienił Patryk Marciniak. Do remisu doprowadził Filip Michałowicz.

Gospodarze wygrali osłabienie, bo kapitalnymi umiejętnościami indywidualnymi popisał się Kamil Adamski. Goście zaryzykowali rzutem z połowy do pustej bramki, ale chybili. Niespełna dwie minuty przed końcem groźnie wyglądającego urazu kolana doznał Miriani Gavashelishvili.

30 sekund przed końcem do remisu 28:28 doprowadził Ionut Stanescu. Gospodarze nie wykorzystali długiego czasu na zbudowanie akcji. Goście przejęli piłkę. Patryk Rombel poprosił o czas. Bramka nie padła i o wyniku musiały zdecydować rzuty karne.

W drugiej kolejce Kacper Ligarzewski zatrzymał rzut Mikołaja Czaplińskiego. W czwartej Mateusz Zembrzycki okazał się lepszy od Patryka Kroka, a do remisu doprowadził Maciej Pepliński. Presję ostatniej serii udźwignęli Marek Szpera i Maciej Papina. Trenerzy mogli wytypować nowych wykonawców.

Wszystko rozstrzygnęło się w trzeciej serii. Ionut Stanescu zdobył gola, a Kornel Poźniak zatrzymał Dawida Frankowskiego.

Drugi mecz o brąz odbędzie się we wtorek, 2 czerwca w Ergo Arenie.

Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski - PGE Wybrzeże Gdańsk 28:28 (15:15) k. 7:6

Ostrovia: Krekora, Zimny, Ligarzewski - Adamski 5, Kamyszek, Gavashelishvili 3, Marciniak 9, Smolnikow 3, Szpera, Urbaniak, Klopsteg, Frankowski, Burzak 6, Krok 1, Urbaniak 1, Misiejuk, Wojciechowski

Wybrzeże: Zembrzycki, Poźniak - Stępień, Czertowicz, Stanescu 5, Tomczak, Pepliński, Będzikowski 1, Gębala 5, Papina 3, Rodak, Czapliński 7, Michałowicz 4, Peret, Zmavc, Domagała 1

