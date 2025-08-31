Richardson: Ufam tej drużynie i wiem, że będziemy grać na miarę oczekiwań

Sobotnie starcie w Łodzi przyniosło ogrom emocji. Początek należał do mistrza Polski z Płocka. Później inicjatywę przejęli podopieczni Tałanta Dujszebajewa. W efekcie, wypracowali pięć bramek przewagi na kwadrans przed końcem. Płocczanie zanotowali skuteczną pogoń. Po 60 minutach był remis 26:26. Karne lepiej egzekwowali kielczanie i to oni wywalczyli pierwszy Superpuchar w swojej historii.

Melvyn Richardson: W Polsce jest dobry klimat do gry. Ludzie tu kochają piłkę ręczną

- To był dla mnie wyjątkowy mecz, pierwszy z Kielcami w barwach nowej drużyny, przy niesamowitej atmosferze. Zaczęliśmy dobrze. W ciągu kilku minut pierwszej połowy popełniliśmy małe błędy, które wykorzystali rywale. Nie zwątpiliśmy, odrobiliśmy wynik z minus pięć. To świadczy dobrze o naszym nastawieniu. Zawsze walczymy do końca. Szkoda, że nie wykorzystaliśmy ostatniej akcji. Później zabrakło nam niewiele w rzutach karnych. To detale - komentował Melvyn Richardson.

Prawy rozgrywający z Francji rzucił dziewięć bramek. Sześć z nich z rzutów karnych. Nie pomylił się również przy dwóch próbach w konkursie "siódemek". Jak przyznaje, wynik sobotniego starcia nie wpływa na nastawienie zespołu do całego sezonu.

- To dopiero początek. Na pewno nasza gra będzie lepsza, bo ciężko nad tym pracujemy. Ufam tej drużynie i wiem, że będziemy grać na miarę oczekiwań - tłumaczył leworęczny szczypiornista, który ponownie przyznał, że cieszy się z przenosin do Płocka.

- Ta drużyna ma wielu naprawdę dobrych zawodników, mnóstwo talentu. Przez to łatwiej mi się tutaj zaaklimatyzować. Widzę, z jaką pasją trenujemy każdego dnia. To daje nadzieję na zrobienie czegoś wyjątkowego.

Dla Melvyna Richardsona była to pierwsza "Święta Wojna". Był pod wrażeniem atmosfery na trybunach. Jak przyznał, polska klubowa piłka ręczna jest coraz mocniejsza.

-Widać, że od kilku lat ta rywalizacja jest coraz ciekawsza. Od roku oglądam więcej spotkań. Wisła i Kielce mają bardzo dobrych zawodników. Nasze starcia stoją na najwyższym poziomie. Zawsze, kiedy przyjeżdżałem do Polski byłem po wrażeniem dopingu kibiców. Tu jest dobry klimat do gry. Ci ludzie kochają piłkę ręczną. To kolejny powód, dla którego cieszę się, że tutaj trafiłem - zakończył reprezentant Francji.

Piłka ręczna David Inderlied / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Melvyn Richardson RONNY HARTMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP