Ramowy terminarz ORLEN Superligi na sezon 2026/2027:

Prace nad terminarzem były prowadzone z dużą odpowiedzialnością i w bliskim dialogu z klubami. Zależało nam na stworzeniu takiego układu spotkań, który nie tylko zagwarantuje wysoki poziom sportowych emocji, ale będzie też realnym wsparciem dla reprezentacji Polski oraz klubów łączących rywalizację krajową z występami w europejskich pucharach. Mieliśmy również na uwadze to, aby zapewnić drużynom odpowiedni rytm gry oraz potrzebny czas na regenerację i przygotowanie do kluczowych spotkań. Ze względu na zmiany w formatach europejskich pucharów przewidziano także dodatkowe terminy dla fazy medalowej. Dzięki temu możliwe będzie elastyczne reagowanie w sytuacji awansu polskiego klubu do Final4 Ligi Europejskiej, bez uszczerbku dla płynności i jakości krajowych rozgrywek