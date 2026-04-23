Ramowy terminarz ORLEN Superligi na sezon 2026/2027
21 kwietnia opublikowano ramowy terminarz ORLEN Superligi na sezon 2026/2027. Nowy sezon zainauguruje mecz o Superpuchar Polski, który odbędzie się już 29 sierpnia w łódzkiej Atlas Arenie. Rozgrywki ligowe rozpoczną się w weekend 5-6 września 2026 roku.
Nowy sezon zainauguruje mecz o Superpuchar Polski. To wyjątkowa okazja, by już na starcie nowych rozgrywek zobaczyć w akcji najlepsze polskie zespoły piłki ręcznej. 29 sierpnia 2026 roku w łódzkiej Atlas Arenie dojdzie do prestiżowego starcia pomiędzy Mistrzem Polski a zdobywcą Pucharu Polski, którego stawką będzie wyjątkowe trofeum.
Rozgrywki ORLEN Superligi rozpoczną się w weekend 5-6 września. Od sezonu 2026/2027 najwyższa klasa rozgrywek piłki ręcznej mężczyzn liczyć będzie 12 zespołów. Pierwsza runda fazy zasadniczej potrwa do 28-29 listopada. Następnie - już 5-6 grudnia - zespoły rozpoczną zmagania w rewanżowej, drugiej rundzie.
Zgodnie z kalendarzem EHF, zimową przerwę w rozgrywkach wypełnią mistrzostwa świata, które odbędą się w dniach 13-31 stycznia 2027 roku, a poprzedzi je trwający od 4 stycznia National Team Week. Faza zasadnicza zakończy się 3-4 kwietnia, po czym już w weekend 10-11 kwietnia wystartuje faza PLAY-OFF oraz rywalizacja w grupie spadkowej.
Decydujące starcia w maju i czerwcu
Ostatnie mecze grupy spadkowej odbędą się 29 maja. Z kolei decydujące rozstrzygnięcia sezonu zaplanowano na przełom maja i czerwca. Rywalizacja o brązowy medal rozpocznie się 22 maja, drugi mecz 26 maja, a ewentualne trzecie spotkanie zaplanowano na 29 maja. Z kolei finałowa batalia o mistrzostwo Polski wystartuje 23 maja, drugi mecz rozegrany zostanie 30 maja, natomiast ewentualne, decydujące starcie przewidziano na 5 lub 6 czerwca.
Terminy spotkań mogą ulegać niewielkim modyfikacjom w zależności od osiągnięć polskich klubów grających w Europejskich Pucharach, w tym ewentualnego udziału w Final4 Ligi Europejskiej.
Prace nad terminarzem były prowadzone z dużą odpowiedzialnością i w bliskim dialogu z klubami. Zależało nam na stworzeniu takiego układu spotkań, który nie tylko zagwarantuje wysoki poziom sportowych emocji, ale będzie też realnym wsparciem dla reprezentacji Polski oraz klubów łączących rywalizację krajową z występami w europejskich pucharach. Mieliśmy również na uwadze to, aby zapewnić drużynom odpowiedni rytm gry oraz potrzebny czas na regenerację i przygotowanie do kluczowych spotkań. Ze względu na zmiany w formatach europejskich pucharów przewidziano także dodatkowe terminy dla fazy medalowej. Dzięki temu możliwe będzie elastyczne reagowanie w sytuacji awansu polskiego klubu do Final4 Ligi Europejskiej, bez uszczerbku dla płynności i jakości krajowych rozgrywek
Ramowy terminarz ORLEN Superligi na sezon 2026/2027:
- 29 sierpnia 2026 - Superpuchar Polski w Atlas Arenie w Łodzi
- 5-6 września 2026 - rozpoczęcie rozgrywek ORLEN Superligi
- 28-29 listopada 2026 - ostatnia seria I rundy fazy zasadniczej
- 5-6 grudnia 2025 - początek II rundy fazy zasadniczej
- 3-4 kwietnia 2027 - ostatnia seria fazy zasadniczej
- 10-11 kwietnia 2027 - rozpoczęcie fazy play-off i grupy spadkowej
- 29 maja 2027 - ostatnie mecze grupy spadkowej
- 22 maja, 26 maja, ew. 29 maja 2027 - mecze o 3. miejsce
- 23 maja, 30 maja, ew. 5-6 czerwca 2027 - finały o mistrzostwo Polski (możliwość zmian w przypadku gry polskiego zespołu w Final4 Ligi Europejskiej