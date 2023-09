Przełamanie Piotrkowianina i Unii. Tylko beniaminek bez punków

Piotrkowianin zapunktował w starciu z Gwardią Opole, którą prowadzi jego były trener Bartosz Jurecki , a liderem jego "siódemki" jest były zawodnik klubu z Piotrkowa - Piotr Jędraszczyk . Młody rozgrywający błyszczał w domowych starciach, ale tym razem na środku imponował gracz rywali. Piotrkowianina do triumfu poprowadził Kamil Mosiołek, który zdobył sześć bramek i zanotował 11 asyst. Znaczny wkład w sukces miał bramkarz Artur Kot, który odbił 12 piłek.

- Z Bartkiem Jureckim spędziliśmy bardzo dużo czasu. Sport ma to do siebie, że pewne rzeczy prędzej czy później dobiegają końca. Nie chcieliśmy mu nic udowadniać. Po prostu, pokazaliśmy swoją grę i zdobyliśmy cenne trzy punkty, które powinny popchnąć nas do kolejnych zwycięstw - powiedział Kamil Mosiołek.