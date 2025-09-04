Szkolenie poprowadził Damian Zydel - spiker reprezentacji Polski w piłce ręcznej oraz meczu o Superpuchar Polski, którego uczestnicy szkolenia mieli okazję dzień wcześniej obserwować podczas pracy w roli spikera. Wprowadził on spikerów w tematykę obowiązków prawnych i proceduralnych związanych z prowadzeniem imprez masowych oraz zarządzania komunikacją w sytuacjach kryzysowych.

Profesjonalna liga to suma detali, a my nie chcemy zostawić żadnego z nich przypadkowi. To, jak kibic czuje się w hali, jest dla nas priorytetem. Spiker jest przewodnikiem po meczowych emocjach - buduje atmosferę, informuje, ale też dba o bezpieczeństwo. Jego profesjonalizm i dbałość o kulturę na trybunach to kluczowy element naszej akcji "Szacunek do samego końca". Dlatego inwestujemy w ten obszar, by w każdej hali kibic spotykał ten sam, najwyższy standard komunikacji. To jest właśnie budowanie marki Superligi w praktyce - mówi Jakub Kowalcze, dyrektor ds. komunikacji Superligi Sp. z o.o.

Program szkolenia obejmował również kluczowe aspekty pracy spikera, w tym standaryzację procedur przedmeczowych, świadome animowanie dopingu, techniki łagodzenia napięć na trybunach, a także współpracę z DJ-ami i budowanie atmosfery widowiska. Po części teoretycznej uczestnicy wzięli udział w warsztatach, podczas których wymieniali się doświadczeniami i dobrymi praktykami.

Zwieńczeniem szkolenia było wręczenie imiennych certyfikatów. W sezonie 2025/2026 program ma charakter pilotażowy, jednak od kolejnych rozgrywek uzyskana licencja stanie się warunkiem obligatoryjnym do prowadzenia meczów w ramach ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet.

Superliga Sp. z o.o. konsekwentnie inwestuje w rozwój kompetencji osób współtworzących atmosferę spotkań. Profesjonalne przygotowanie spikerów ma bezpośredni wpływ na jakość widowiska i doświadczenie kibiców na trybunach, a także na bezpieczeństwo i właściwy przebieg meczów.

Profesjonalny głos meczu. Superliga stawia na jakość i certyfikuje spikerów

