Poźniak zatrzymał Gwardię. Jarosiewicz dołączył do Czaplińskiego

ORLEN Superliga wróciła do gry po przerwie reprezentacyjnej. Skuteczności nie stracił Mikołaj Czapliński, który rzucił 11 bramek. Zawodnik PGE Wybrzeża często trafiał jednak z karnych. Dziesięć trafień z gry zaliczył Piotr Jarosiewicz z Azotów Puławy i to on wylądował w siódemce serii. Kto jeszcze zasłużył na wyróżnienie?