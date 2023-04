Poznaj nominowanych do Gladiatorów 2023

Głosowanie na Gladiatory wkracza w decydującą fazę. Kapituła złożona z dziennikarzy sportowych oraz ekspertów wyłoniła najlepszych szczypiornistów i trenerów, którzy otrzymali nominacje do prestiżowych nagród PGNiG Superligi w 9 na 11 kategorii.

Reprezentanci 11 klubów PGNiG Superligi powalczą o prestiżowe nagrody

Spośród wszystkich 14 zespołów grających w PGNiG Superlidze, 11 z nich ma w swoich szeregach szczypiornistów nominowanych do Gladiatorów. Najwięcej, bo aż 14 nominacji, padło łupem Barlinek Industrii Kielce. Zespół ma swoich reprezentantów w 8 kategoriach. Wśród nich znalazło się 4 graczy, którzy zostali nominowani dwukrotnie. Są to Arkadiusz Moryto, Dylan Nahi, Artsem Karalek oraz Nicolas Tournat.

Zawodnicy Orlen Wisły Płock powalczą o wygraną w 8 kategoriach. Po dwie nominacje otrzymali Marcel Jastrzębski oraz Tin Lucin. Ten drugi znalazł się również w gronie 5 szczypiornistów nominowanych do najbardziej prestiżowej statuetki - Zawodnika Sezonu. Łącznie szczypiorniści z Płocka otrzymali 10 nominacji.

O zwycięzcach zdecydują kibice, zawodnicy i sztaby szkoleniowe

Już teraz w oficjalnej aplikacji Superligi ruszyło głosowanie, w którym to kibice mogą oddać swój głos na najlepszych w poszczególnych kategoriach. Typy kibiców zostaną skonfrontowane z typami zawodników i sztabów, w stosunku 40% wagi głosów kibiców do 60% wagi głosów szczypiornistów i szkoleniowców. Głosowanie potrwa do 14 maja.