Pożegnanie Jureckiego. Starcie na podium

Michał Jurecki kończy karierę. Zdrowie nie pozwoliło grać dalej

Osiągnął porozumienie z prezesem Jerzym Witaszkiem i jego obowiązujący do końca sezonu kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron. Michał Jurecki spędził w Azotach trzy sezony. W dwóch pierwszych sięgał z nimi po brązowy medal. Na koncie ma również osiem mistrzostw Polski z Vive Kielce oraz wicemistrzostwo z Chrobrym, w którym debiutował w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Samo spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Azoty mają 19 punktów, Chrobry o jeden mniej. Zespół z Dolnego Śląska zaliczył bolesny powrót do europejskich pucharów. We wtorek przegrał na wyjeździe ze Sportingiem Lizbona 20:37. Teraz przekonamy się, czy podopieczni Witalija Nata będą w stanie włączyć się do walki o ligowe podium.