Podsumowanie 2023 roku w ORLEN Superlidze

Kielce - Płock: czyli rywalizacja na najwyższym poziomie

W 2023 roku kibice szczypiorniaka mogli podziwiać trzy świetne widowiska pomiędzy Industrią Kielce a ORLEN Wisłą Płock. Każde z tych spotkań stało na najwyższym europejskim poziomie, dostarczając kibicom sporo emocji i zaskakujących zwrotów akcji.

Walka o tytuł Mistrza Polski toczyła się nie tylko do ostatniej serii, ale i ostatnich sekund sezonu 2022/2023. ORLEN Wisła Płock przystępowała do meczu z Barlinek Industrią Kielce jako lider tabeli z dwubramkową zaliczką z pierwszego spotkania. Podczas finałowego starcia, 21 maja, po bardzo zaciętym spotkaniu, górą była ekipa z Kielc, która na własnym terenie z nawiązką odrobiła stratę z pierwszego meczu, pokonując Nafciarzy 27:24 i ciesząc się ze zdobycia tytułu Mistrza Polski 20. raz w swojej historii i 12. raz z rzędu.

Zawodnicy ORLEN Wisły Płock nie musieli długo czekać na rewanż, który odbył się dwa tygodnie później, 3 czerwca. W tym spotkaniu górą byli Nafciarze, którzy w Kaliszu pewnie pokonali Barlinek Industrię Kielce 30:25, zdobywając drugi Puchar Polski z rzędu (12 w historii klubu).

Emocji w starciu dwóch najlepszych polskich zespołów ostatnich lat nie zabrakło również w ostatnim spotkaniu ORLEN Superligi rozgrywanym w 2023 roku. 20 grudnia Nafciarze sprawili wymarzony prezent swoim kibicom, wygrywając w Hali Legionów z Industrią Kielce 28:29, tym samym wygodnie rozsiadając się w fotelu lidera sezonu 2023/2024. ORLEN Wisła Płock przełamała passę domowych wygranych Industrii Kielce, która trwała aż od 2011 roku! Jedno jest pewne: wiosna 2024 w ORLEN Superlidze zapowiada się arcyciekawie.

Ciasno w środku stawki

Równie interesująco jak walka Mistrza z Wicemistrzem Polski, wyglądały zmagania o kolejne miejsca w tabeli ORLEN Superligi. Górnik Zabrze w sezonie 2022/2023 zdobył swój trzeci brązowy medal w ciągu ostatnich 9 lat. Wcześniej zabrzanie kończyli sezon z brązowym krążkiem w 2014 oraz 2020 roku.

Do ostatniej serii sezonu 2022/2023 trwała rywalizacja o 4. pozycję pomiędzy Chrobrym Głogów oraz Energą Wybrzeżem Gdańsk. Oba zespoły zakończyły sezon z identycznym dorobkiem 46 punktów, jednak bezpośrednie starcia pomiędzy tymi drużynami przemawiały na korzyść klubu z Głogowa, który świetną formę prezentuje też w sezonie 2023/2024, kończąc rok na 4. pozycji w ORLEN Superlidze. Głogowianie w bieżącej kampanii wygrali już 11 spotkań i z dorobkiem 33 punktów tracą tylko jeden punkt do trzeciego Górnika Zabrze.

Energa Wybrzeże Gdańsk pod sterami duetu Jakub Bonisławski i Mariusz Jurkiewicza z kopciuszka ligi stał się prawdziwym drapieżnikiem z apetytem na punkty. Trenerski duet w sezonie 2022/2023 wykonał w Gdańsku gigantyczną pracę, za co otrzymał Gladiatora w kategorii Trener Sezonu. Nic więc nie zapowiadało dużych kłopotów, przez które gdański zespół przechodzi w aktualnej kampanii. Wybrzeże na 17 spotkań sezonu 2023/2024 wygrało tylko dwukrotnie i z dorobkiem 7 punktów zajmuje przedostatnie miejsce w ligowej tabeli. Nadzieje w klubie stara się przywrócić nowy szkoleniowiec Patrytk Rombel, który powrócił do pracy w lidze po 6 latach przerwy (w latach 2015-2017 był trenerem MMTS-u Kwidzyn, 2017-2018 Motoru Zaporoże, a następnie Reprezentacji Polski B i A w latach 2017 - 2023).

Odrodzenie zaliczyły też Jaskółki z Grupy Azoty Unii Tarnów, które zakończyły sezon 2022/2023 na wysokim, 7. miejscu, poprawiając swoją lokatę o 5 miejsc względem poprzednich sezonów. Duża w tym zasługa poukładania drużyny przez Tomasza Strząbałę, który w krótkim czasie potrafił stworzyć zespół, z którym w lidze musiał liczyć się każdy. Tym bardziej w Tarnowie zastanawiano się co będzie po odejściu z zespołu trenera oraz najlepszego strzelca sezonu 2022/2023, Tarasa Minotskyi’ego (181 bramek), którzy przed startem sezonu 2023/2024 dołączyli do Górnika Zabrze. Nowym szkoleniowcem Jaskółek został Marcin Janas, pod wodzą którego drużyna bez kompleksów rywalizuje w lidze, odprawiając z kwitkiem takie marki jak MMTS Kwidzyn, Energę MKS Kalisz czy COROTOP Gwardię Opole. Aktualnie Grupa Azoty Unia Tarnów zajmuje 7. pozycję w tabeli ORLEN Superligi. Czołowymi zawodnikami w drużynie w bieżącym sezonie są Paweł Podsiadło (78 bramek) i Dzmitry Smolikau (73 bramki). W bramce bryluje Patryk Małecki (152 obronione rzuty, najwięcej w lidze).

Wielkimi wydarzeniami były Derby Wielkopolski, czyli spotkania Arged Rebud KPR Ostrovii Ostrów Wielkopolski z Energą MKS Kalisz. W 2023 roku zespoły mierzyły się ze sobą dwukrotnie. W pierwszym spotkaniu górą była Ostrovia, która pokonała Kaliszan 29:25, a spora w tym zasługa kibiców biało-czerwonych pasiaków, którzy w wypełnionej po brzegi 3mk Arenie Ostrów stworzyli fantastyczną atmosferę.

Kaliszanie wzięli rewanż na rywalu zza miedzy 15 listopada, kiedy we własnej hali pokonali Ostrovię 28:22, co było niemałym zaskoczeniem. Zawodnicy Energi MKS Kalisz rozpoczęcia sezonu 2023/2024 z pewnością nie mogą uznać do udanych. Już z początkiem sezonu, 5 września ze stanowiskiem trenera pożegnał się Paweł Noch. Nowym szkoleniowcem drużyny z Kalisza został Rafał Kuptel, pracujący wcześniej w Gwardii Opole. Od tego momentu kaliszanie zaczęli piąć się w górę ligowej tabeli, pokonując po drodze nie tylko Arged Rebud KPR Ostrovię, ale również Górnika Zabrze czy MMTS Kwidzyn.

Oba spotkania w ramach Derbów Wielkopolski cieszyły się wielką popularnością, gromadząc odpowiednio 2 723 (3 mk Arena Ostrów) oraz 2 888 osób (Kalisz Arena) na trybunach.

Młode gwiazdy błyszczały na parkietach

Był to rok bardzo ciekawych debiutów i pokazania się nowych nazwisk, które mają wielki potencjał na stałe zagościć w gronie najlepszych zawodników nie tylko ligi, ale i reprezentacji Polski.

Gladiatora w kategorii Odkrycie i Bramkarz Sezonu 2022/2023 otrzymał Marcel Jastrzębski (rocznik 2003). Dwudziestolatek przed sezonem dołączył do ORLEN Wisły Płock z SMS-u Kielce, będąc początkowo w roli trzeciego bramkarza. Zawodnik szybko jednak udowodnił, że zasługuje na zdecydowanie więcej minut spędzonych między słupkami. Jastrzębski prezentował się świetnie zarówno w kluczowych spotkaniach z Industrią Kielce jak i na parkietach Ligi Mistrzów. Jego dyspozycja została zauważona również przez selekcjonerów reprezentacji Polski.

40 bramek i 30 asyst w bieżącym sezonie - takimi liczbami może pochwalić się Krzysztof Żyszkiewicz, który pomimo młodego wieku (19 lat) wyrasta na czołową postać Piotrkowianina Piotrków Trybunalski.

Przebojem do ORLEN Superligi wdarł się Patryk Siekierka, który w 17 występach w barwach Energi Wybrzeża Gdańsk rzucił 39 bramek. 19-latek świetnie spisuje się na skrzydle gdańskiej drużyny, z którą związał się do 2027 roku.

Filip Wawrzyniak - to nazwisko warto zapamiętać, bo 20-latek jeszcze niedawno występował w barwach SMS-u ZPRP Kielce, a po kliku miesiącach stał się istotną postacią w MMTS-ie Kwidzyn. W zespole dowodzonym przez Bartłomieja Jaszkę, młody zawodnik ma na koncie już 43 bramki i 78 asyst.

Ważnym wydarzeniem było wypożyczenie do Opola Piotra Jędraszczyka. 22-letni rozgrywający ma w dorobku już 79 bramek rzuconych dla COROTOP Gwardii. Reprezentant Polski, podobnie jak w poprzedniej drużynie (Piotrkowianin Piotrków Tryb.), z marszu stał się wiodącą postacią swojego zespołu. Jednak nie tylko on, jako reprezentant młodego pokolenia, gra w Opolu "pierwsze skrzypce". Ważną postacią w zespole jest również Fabian Sosna. 20-latek w trwającym sezonie rzucił już 45 bramek.

Europejskie podboje Kielc i Płocka w Lidze Mistrzów

W sezonie 2022/2023 Industria Kielce w świetnym stylu przebijała się przez kolejne szczeble rozgrywek Ligi Mistrzów, zostawiając w tyle takie potęgi jak PSG, THW Kiel czy Telekom Vesprem. Rozpędzony, kielecki walec taranował kolejnych rywali, a zatrzymał się dopiero w finale rozgrywek, kiedy zespół po emocjonującym spotkaniu musiał uznać wyższość niemieckiego SC Magdeburg po dogrywce (29:30).

Wiele emocjonujących spotkań w Lidze Mistrzów w sezonie 2022/2023 ma za sobą ORLEN Wisła Płock, która do samego końca rywalizacji w grupie walczyła o awans do dalszej fazy turnieju. W grupie Wicemistrzowie Polski pokonali na swojej drodze m.in. mistrzów Niemiec i zwycięzcę rozgrywek - SC Magdeburg czy mistrzów Danii - GOG. Następnie, po rzutach karnych, zwyciężyli z francuskim HBC Nantes i awansowali do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Tam na drodze Nafciarzy ponownie stanął SC Magdeburg. W pierwszym meczu pomiędzy zespołami padł remis 22:22. W rewanżu lepsi okazali się Niemcy, którzy wygrali 30:28, eliminując płocki zespół z rozgrywek. Dotarcie do fazy 1/4 Ligi Mistrzów należy traktować jako świetny rezultat Nafciarzy, który jest ich najlepszym wynikiem w tych rozgrywkach w historii.

W sezonie 2023/2024 do waliki w najbardziej prestiżowych, europejskich rozgrywkach ponownie przystąpiły dwie polskie najlepsze drużyny ostatnich lat. Obecnie Industria Kielce z dorobkiem 12 punktów zajmuje 3. pozycję w grupie A, mając na koncie tyle samo punktów co drugi Aalborg Handbold. Kielczanie mają na koncie m.in. zwycięstwa z francuskim Paris Saint-Germain Handball czy chorwackim HC Zagreb. ORLEN Wisła Płock z 6 punktami plasuje się na 6. pozycji w grupie B, kończąc rok fenomenalnym zwycięstwem z Telekom Veszprem HC 37:30. Oba zespoły mają szansę na awans do kolejnych faz rozgrywek Ligi Mistrzów.

Walka Górnika i KGHM Chrobrego w Lidze Europejskiej

W sezonie 2023/2024 aż dwa zespoły ORLEN Superligi rozpoczęły walkę w fazie grupowej Lidze Europejskiej. Dobrą formę w europejskich rozgrywkach notuje Górnik Zabrze, który zapewnił sobie awans z grupy B (2. miejsce w grupie). Górnik w swojej grupie wygrał trzy mecze, zanotował jeden remis i dwie porażki. Zabrzanie trafili do kolejnej fazy rozgrywek Ligi Europejskiej, w której ich rywalami są tak utytuowane zespoły jak HBC Nantes, Rhein-Neckar Lowen i Hannover-Burgdorf. Aktualnie Górnik po dwóch porażkach z Hannover-Burgdorf zajmuje ostatnie miejsce w grupie. Kwestia awansu jest jednak otwarta.

Cenne doświadczenie w europejskich rozgrywkach zbierał również KGHM Chrobry Głogów, który swoich grupowych występów nie może zaliczyć do udanych. Głogowianie zakończyli przygodę w Lidze Europejskiej na ostatnim meczu w grupie H z dorobkiem zaledwie 1 punktu, sensacyjnie remisując z liderem tabeli CSM Constanta 29:29.

Frekwencja na trybunach

210 spotkań ORLEN Superligi obejrzało w halach łącznie 263 974 kibiców, co daje średnią frekwencję na poziomie 1 257 osób na mecz.

Najwyższą średnią frekwencją może pochwalić się Industria Kielce. Mecze w Hali Legionów średnio gromadziły 2 523 kibiców. Tuż za 20-krotnym Mistrzem Polski uplasowała się Arged Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski. Średnio mecz na żywo w 3mk Arenie Ostrów oglądało 2 464 widzów. Podium uzupełnia COROTOP Gwardia Opole na której domowe spotkania w 2023 roku przychodziło średnio 1 950 osób.

4 200 kibiców zgromadziło się w kieleckiej Hali Legionów podczas starcia Industrii Kielce z ORLEN Wisłą Płock. Ostatnie spotkanie 2023 roku jest najliczniejszym widowiskiem pod kątem pojedynczego spotkania ORLEN Superligi w 2023 roku. 100 osób mniej wspierało Mistrza i Wicemistrza Polski podczas majowego starcia obu ekip, które również odbyło się w Kielcach. Trzecim najliczniejszym spotkaniem pod kątem frekwencji były Debry Wielkopolski, rozegrane w listopadzie. W Kalisz Arenie zebrało się wtedy 2 888 fanów szczypiorniaka.

Średnia frekwencja w 2023 roku:

Industria Kielce: 2 523

Arged Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.: 2 464

COROTOP Gwardia Opole: 1 950

Energa MKS Kalisz: 1 560

Azoty-Puławy: 1 468

ORLEN Wisła Płock: 1 361

Zepter KPR Legionowo: 1 194

KGHM Chrobry Głogów: 942

Energa Wybrzeże Gdańsk: 938

MMTS Kwidzyn: 920

Grupa Azoty Unia Tarnów: 830

Górnik Zabrze: 726

Zagłębie Lubin: 672

Piotrkowianin Piotrków Trybunalski: 485

Sandra SPA Pogoń Szczecin: 347